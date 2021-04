Nuer der udsigt til, at landets forsamlingshuse snart kan besøges igen. Samtidig er Køge Kommune nu færdig med at se på, hvordan husene kan støttes i forbindelse med coronatab.

Støtten er nu i (forsamlings)hus

Forvaltningen på Køge Kommune havde foreslået en pulje med et mindre beløb, men politikerne i Økonomiudvalget valgte atså at lægge lidt på toppen, så der nu er gode muligheder for at de coronaramte forsamlingshuse kan få dækket kassetrækket ind.