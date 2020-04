Send til din ven. X Artiklen: Større budget til borgernes kultur- og idrætsliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Større budget til borgernes kultur- og idrætsliv

Køge - 30. april 2020 kl. 16:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen vokser, og hvert år flytter nye borgere til Køge. Tirsdag besluttede byrådet at pengene til kultur- og idrætsområdet skal reguleres i takt med, at indbyggertallet stiger. Det betyder, at pengene til området reguleres automatisk i forhold til befolkningsprognosen, på samme måde som det i dag allerede sker på børne- og ældreområdet.

Udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) er naturligt nok glad for den nye praksis, der giver hans udvalg lidt flere penge mellem hænderne.

- Det er en positiv nyhed, og vi er i udvalget meget glade for at få nogle penge, der kan være med til at skabe flere muligheder. Det er også kærkomment, når man ser på de nye bydele, der er kommet til, siger han.

Anders Ladegaard Bork peger dog også på, at det er penge, der går i den allerede eksisterende pulje. Helt præcist 721.000 kroner om året.

- Så det er altså ikke øremærkede penge til nye projekter, men penge der gør at vi kan opretholde en jævn service overfor flere borgere. Mit job er nu at udmønte dem, så de bliver fordelt jævnt ud over hele kommunen, fortæller han videre.

Beslutningen om at regulere kultur- og idrætsområdet bliver en del af budgettet for 2021 - 2024.