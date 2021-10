Støjende og fuld mand slog ud i luften på togstation

Politiet fik på stedet kontakt den 47-årige mand fra Horsens, som var påvirket af spiritus og blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Politiet vurderede også, at det var nødvendigt at frihedsberøve manden for at få skabt ro i området, så efter et lægetilsyn blev den 47-årige anbragt i detentionen til afrusning. Han vil senere modtage et bødeforelæg i sin e-boks.