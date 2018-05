Støjberg: Vi skal stille større krav

- Det er nærmere et spørgsmål, om at nogle folk har meldt sig ud af samfundet. Vi ønsker ikke, at folk skal bo i et ghettoområde i fremtiden, for essensen er, at mange af beboerne i dag slet ikke føler sig danske. Berlingske præsenterede for nylig tal, der viser, at 20 procent af beboerne i ghettoen mener, at sharialov står over dansk lov, og at 30 procent vil gå til imamen, før de går til myndighederne. Det er noget galt, når det er sådan, sagde hun ifølge DAGBLADET og illustrerede med et eksempel:

- Min største bekymring er den dreng, der vokser op i Gellerupparken. Sandsynligheden for, at hans forældre er på arbejdsmarkedet er under 50 procent, selv om de har været her i mange år. For mødrene alene er den under 20 procent. Risikoen for, at drengen vil få mangelfulde sprogkundskaber, er stor, og selvom der en pæn chance for deltagelse i foreningslivet, er det oftest i tyrkiske eller pakistanske foreninger, ikke de danske. Når drengen kommer i børnehave og skole, har næsten alle tilsvarende baggrund. Hvor skal han få Danmark ind under huden? Vi kan ikke være det bekendt, for drengen skal have de samme muligheder, som jeg for eksempel havde. Vi bør stille større krav, for vi ikke kan acceptere, at der vokser modkulturer ud af et parallelsamfund. Derfor har vi lagt ghettoplanen frem, sagde Inger Støjberg.