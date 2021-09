Stjernestøv over golfbane

Verdensmester på banen

John Axelsen er verdensmester i golf og uden diskussion den mest profilerede spiller blandt deltagerne i de professionelles turnering - for tre år siden vandt han som amatør VM for hold sammen med brødrene Rasmus og Nicolaj Højgaard. Siden da er det går et stærkt for brødrene, som i den forløbne uge formåede at vinde hver sin turnering på European Tour. En præstation, der har givet genlyd over hele den internationale golfverden og Axelsen er da heller ikke sen til at anerkende deres præstationer. Han håber en dag selv at konkurrere på European Tour niveau.