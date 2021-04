Stjernefrø: - Man skal tro på sig selv

Man skal gå efter sine drømme og være parat til at arbejde hårdt for at nå dem, lyder det fra en ung musiker, der er ved at skabe sig et navn.

Den spritnye single, hun står bag, har titlen »Impossible«, men det gælder absolut ikke hendes tilgang til musikken generelt:

- Jeg ved godt, at det er en hård branche, jeg er ved at begive mig ud i, men jeg tror på mig selv - det skal man, for ellers er det svært for andre at gøre det. Man må bare give alt, hvad man overhovedet har i sig.