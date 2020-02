Stjålet bil blev omgående brugt til indbrud

Klokken 21.57 anmeldte en husejer på Kystvejen, at han kort forinden var blevet vækket, da lyset fra en lommelygte ramte ham i ansigtet, mens han lå på sofaen og sov. Manden havde råbt op og to indbrudstyve, som befandt sig i huset, var stukket af i en ældre sort Mercedes Vito varebil.

Klokken 23.05 fik en patrulje øje på den efterlyste bil på Ringvejen i Køge. Varebilen forsøgte at køre fra politiet men standsede ved Parkvej, hvor fire personer sprang ud og stak af i forskellige retninger. Patruljen løb efter føreren, som løb hen mod Køge Kapel, men han hoppede over et hegn og løb videre mod Ringstedvej, hvor han forcerede højt hegn med pigtråd, hvor det lykkedes ham at slippe væk.