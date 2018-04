Stine Schimmel medbringer aflagte briller fra Køge - nogle af dem med stor styrke. Her eksempelvis i styrke +8,75.

Stine tager til Tanzania med briller fra Køge

Køge - 08. april 2018 kl. 13:40 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: De skal renses og justeres og mange af dem er nok ikke lige det sidste modeskrig - ikke desto mindre vil Køge borgeres aflagte briller snart komme hundredvis af afrikanere til gode, når optikerasisstent Stine Schimmel fra Louis Nielsen Køge drager til Tanzania i forbindelse med projektet Giv Syn til Tanzania.

Her skal hun sammen med kolleger måle lokalbefolkningens syn og uddele briller indsamlet i blandt andet Køge.

- Jeg tror slet ikke, jeg kan forestille mig, hvor vildt det bliver. Vi har set billeder og videoer f børn og voksne, som får et helt nyt syn på livet. Et barn, der ser sin mor for første gang - ældre som ser verden og det fantastisk smukke land, de bor i, siger optikerassistenten inden afrejsen.

Optikerkæden har kørt projektet siden 2010 og har ialt foretaget 35.000 synsprøver og delt mere end 35.000 briller ud. I Tanzania er der 105 optikere og en befolkning på 55 millioner mennesker. På Louis Nielsens seneste tur foretog optikerne 1200 synsprøver og Stine Schimmel forventer nogle intense arbejdsdage i de otte dage på øen Mafia Island, hvor hun skal måle syn og finde de bedst mulige briller til de lokale ni timer hver dag.

Hun har cirka 100 par briller med i en kuffert - derudover har Louis Nielsen Køge løbende sendt de indsamlede briller fra Køge borgere afsted i forvejen. Det ville ganske enkelt være uoverkommeligt at have dem allesammen med på én gang. Opbakningen til kampagnen meget stor, fortæller chefoptiker, Jesper Eghøje.

- Det her handler om at give briller nyt liv. At give nyt syn og det er helt vildt, hvor mange par briller, folk kommer med, konstaterer han.

I nogle tilfælde passer briller kun tilnærmelsesvis i styrke, men det er langt bedre end helt at undvære. Taknemmeligheden er stor, har Jesper Eghøje erfaret. Chefoptikeren har selv tidligere været i Tanzania i forbindelse med kampagnen.

- I nogle tilfælde kan mænd blive nødt til at få et par kvindebriller, men de bliver rigtig glade for dem, siger han.

For Stine Schimmels vedkommende er engagementet i projektet faktisk en fortsættelse af en familietradition - hendes mor har tidligere været engageret i et projekt for døve i Afrika, mens hendes fætter har lært udviklingshæmmede afrikanere at opdrætte høns for at sælge æg på det lokale marked.

- Jeg forventer hårdt arbejde - vi kommer til at lave øjenmåling fra klokken 9 til 17 hver dag og det bliver helt fantastisk. Vi hos Louis Nielsen er vant til at hjælpe folk med at få bedre syn, men det er afrikanerne jo slet ikke vant til. Det bliver helt vildt, hvis nogle af dem for eksempel får 50 procent bedre syn, siger hun

Det anslås at op mod 25 millioner mennesker i Tanzania lider af synstab.