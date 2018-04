Stigende problem: Kommune taber syv ud af 10 klagesager om sårbare børn

Tilbage i 2016 tabte Køge Kommune 66 procent af klagesagerne i Ankestyrelsen på børnehandicapområdet. Nu er tallet steget til 69 procent, hvilket er et godt stykke over landsgennemsnittet på 52 procent.

Køge - 23. april 2018

- Det er helt uacceptabelt, at kommunernes afgørelser i mere end halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort. Borgerne skal have tillid til, at myndighederne træffer rigtige afgørelser, og den tillid lider et knæk, når så stor en del af sagerne bliver omgjort.

Sådan lød kritikken i sidste uge fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), da den årlige opgørelse over antallet af omgjorte klagesager på social- og børneområdet blev offentliggjort af ministeriet.

Ligesom i 2016 blev rigtig mange sager omgjort sidste år, når Ankestyrelsen skulle behandle borgernes klager over kommunernes afgørelser, og i Køge Kommune ligger man igen et markant stykke over landsgennemsnittet, når det kommer til børnehandicapområdet.

Mens afgørelserne fra landets kommuner i 2017 blev omgjort i 52 procent af tilfældende, er tallet for Køge nu oppe på 69 procent. En stigning på tre procent i forhold til 2016. Det er problematisk, erkender Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget i Køge Kommune.

- Jeg er bekymret over antallet af hjemviste og ændrede afgørelser. Det er problematisk, for det skaber utryghed hos borgeren. Det er selvfølgelig ikke i orden, og derfor har vi også igangsat en række tiltag på området for at ændre tallene, siger hun.

Udvalgsformanden fortæller, at man endnu ikke kender de konkrete årsager til den store andel af sager, som kommunen taber i Ankestyrelsen, men hun vurderer, at der kan være flere forklaringer.

- Det kan være meget komplicerede sager, og det er også mit indtryk, at den enkelte sagsbehandler har meget travlt, siger Pernille Sylvest.

Sagsbehandling granskes Da DAGBLADET Køge skrev en lignende historie sidste år, var andelen af tabte klagesager fra Køge på 66 procent. Selvom den daværende udvalgsformand dengang kaldte på handling, er tallet - i lighed med landsgennemsnittet - steget siden da.

Som følge af tallene blev der i det efterfølgende budget afsat penge til at ansatte en ekstra sagsbehandler på børneområdet i Køge fra 1. januar, og det er et af de tiltag, som politikerne forventer, vil få en positiv effekt på sagsbehandlingen.

Derudover har Køge Kommune ansøgt om at deltage i et længerevarende »task force«-forløb med fokus på børnehandicapområdet. Et forløb, hvor blandt andet ansatte fra Ankestyrelsen og Socialstyrelsen skal se nærmere på sagsbehandlingen i Køge og undersøge, hvad kommunen fremadrettet kan gøre bedre.

- Først og fremmest skal vi kende den præcise årsag, før vi kan løse problemet. Derfor er task force-forløbet essentielt for at forbedre sagsbehandlingen, forklarer Pernille Sylvest.

Hun regner dog ikke med, at den positive effekt kan ses lige med det samme.

Omgjorte afgørelser Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til den myndighed, der er klaget over, som så skal behandle sagen igen. En hjemvisning kan eksempelvis skyldes manglende oplysninger eller alvorlige sagsbehandlingsfejl.

Sagen bliver sendt tilbage til den myndighed, der er klaget over, som så skal behandle sagen igen. En hjemvisning kan eksempelvis skyldes manglende oplysninger eller alvorlige sagsbehandlingsfejl. Ændring : Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den. Stadfæstelse : Ankestyrelsen er enig i myndighedens afgørelse, og der sker ingen ændringer.

: Ankestyrelsen er enig i myndighedens afgørelse, og der sker ingen ændringer. Omgørelsesprocent: Når en afgørelse bliver hjemvist eller ændret, er afgørelsen blevet omgjort. Procentdelen af omgørelser findes ved at tage alle de omgjorte sager og sammenholde med det samlede antal behandlede sager.

Kilde: Børne- og Socialministeriet - Der er ikke nogen hurtig løsning, og det her kommer til at tage tid. Derfor kommer vi nok ikke til at se forbedringer på tallene før næste år, da effekten af eksempelvis task force-forløbet tidligst kan ses i 2019, hvis vi følger anbefalinger.

