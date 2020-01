Vejdirektoratet er netop nu i færd med at forberede en VVM-undersøgelsen af statsvejsprojektet på Stevns, og her arbejder man nu med to løsninger - en vejforbindelse nord om Hårlev og en syd om Hårlev. I Køge Kommune fastholder udvalgsformand, trods kritik, at man ikke har nogen holdning til, hvilken der vælges.

Stevnskritik preller af på Køge: - Vores holdning til Stevnsvejen er klar

Ved et velbesøgt møde i Hellestedhallen tirsdag aften drøftede Stevnspolitikerne sagen med Vejdirektoratet og flere end 200 borgere, og her blev der sendt flere stikpiller af sted mod politikerne i Køge. Mange mener således, at Køge Kommune har været alt for passiv i forhold til at få løst de trafikale kvaler, som Stevnstrafikken forårsager ind gennem byen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her