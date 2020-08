- For os handler det ikke, om du er gul, grøn, LGBT, mand eller kvinde. For os handler det om at have de bedste medarbejdere til jobbet, siger byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA). Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Status på ligestillingen får blandede politiske reaktioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Status på ligestillingen får blandede politiske reaktioner

Køge - 26. august 2020 kl. 11:27 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tirsdagens byrådsmøde i Køge blev kommunens såkaldte ligestillingsredegørelse, som alle kommuner, regioner og staten skal indberette hver tredje år, præsenteret. Kigger man ned over tallene, som kan ses på mødets dagsorden, er der ikke sket den helt store udvikling de seneste tre år.

Dog er andelen af kvindelige chefer og topchefer i kommunen steget. Eksempelvis var andelen af topchefer i 2017 på 20 procent kvinder og 80 mænd, mens den nu hedder 40 procent kvinder og 60 procent mænd. Samme - dog mindre - udvikling ses for kommunens chefer.

På byrådsmødet bemærkede og bifaldt borgmesteren, at nogen af de områder, hvor der normalt er mange kvinder, er kommet flere og flere mænd.

- Jeg kunne dog også godt ønske mig flere mandlige dagplejere og flere kvindelige specialarbejde i teknisk service, pointerer Marie Stærke (S).

Formålet med redegørelsen af kommunens ligestilling handler om tre ting: Først og fremmest at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige. Dernæst at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører, samt at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

SF: Kan vi gøre mere? Hos SF ser man ligestillingsredegørelsen som en fin anledning til at få et overblik over udviklingen i Køge Kommune, der dog ikke udelukkende er positiv ifølge partiet.

- Rapporten afslører, at der stadig er et stykke vej at gå, men samtidig viser den også, at udviklingen på forskellige parametre ændrer sig i retning af en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder, siger byrådsmedlem Jacqueline Sporon-Fiedler (SF).

Hun pegede på, at årets redegørelse har et særligt fokus på kommunens beskæftigelsesindsats over for kvinder og mænd fra ikke-vestlige lande.

- Når man dykker ned i tallene, viser det sig, at en høj andel fra den gruppe står uden for arbejdsmarkedet. Det efterlader et spørgsmålet om, hvorvidt vi kan mere for, at gruppen kommer til at deltage i positive arbejdsfællesskaber, fastslår SF'eren.

LA: Ansæt de bedste til jobbet Hos Liberal Alliance løftede man pegefingeren over for udviklingen i retning af mere identitetspolitik. Det vigtigste er nemlig at ansætte den mest kvalificerede medarbejder, understreger byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA).

- For os handler det ikke om du er gul, grøn, LGBT, mand eller kvinde. For os handler det om at have de bedste medarbejdere til jobbet. Vi skal passe på i den her tid med ikke at blande for meget identitetspolitik ind i, hvem der skal bestride de forskellige stillinger, siger han.

LA'eren pegede blandt andet på, at samtlige dagplejere i kommunen er kvinder.

- Det kunne jo godt være, det er fordi, at de er de bedste til jobbet, eller fordi dem der skal aftage det, er mest trygge ved, at det er kvinder, der er dagplejere. Så vi skal passe på, at vi ikke rykker os ind i et skred, lyder det fra Jeppe Lindberg.