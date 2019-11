Der er for stor risici forbundet med at indføre gratis juleparkering, lyder det fra flertallet af byrådspartierne. Venstre står alene med ønske om at fortsætte kampen. Læs en længere baggrundsartikel om sagen her. Foto: Kenn Thomsen

Status: Få det fulde overblik over striden om juleparkering

Seneste kapitel i sagen er, at Køge Kommune ikke kommer til at indføre fire timers gratis parkering på de kommunale parkeringspladser året ud. Det ligger fast, efter at Teknik- og Ejendomsudvalget torsdag formiddag på et ekstraordinært møde behandlede spørgsmålet om betalingsparkeringen. Mødet var stablet på benene på foranledning af V, K og SF.

