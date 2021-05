Forud for tirsdagens byrådsmøde blev der afleveret 1.151 underskrifter fra Herfølge, Tessebølle og Himlingøje mod en mulig statsvej i netop deres områder. Her overrækker Nicklas Færch fra Tessebølles landsbylauget underskrifterne til udvalgsformand Erik Swiatek (S). Foto: Anders Fallesen

Statsvej: Vil friholde Herfølge og rykke vej lidt mod syd

Underskrifterne er indsamlet som et vidnesbyrd på modstanden mod en mulig statsvej umiddelbart syd om Herfølge, hvor underskriverne blandt andet frygter for påvirkning af naturen og faldende huspriser.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her