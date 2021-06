Statsvej: - Den sydlige vej kan løse en stor del af problemet

Malte Juelsborg Karsten fra Vedskølle Bylaug fortæller, at han ligesom Jacob Mark (SF) er forundret over, at linjeføringen umiddelbart syd om Herfølge nu igen er i spil. Foto: Kenn Thomsen

Køge - 01. juni 2021 kl. 19:48 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

SF på Christiansborg kommer ikke til at bakke op om en statsvej umiddelbart syd om Herfølge, slog gruppeformand Jacob Mark mandag fast over for DAGBLADET.

Den udmelding hilses velkommen i Vedskølle Bylaug, hvor næstformand Malte Juelsborg Karsten i vid udstrækning deler SF-politikerens syn på den nordlige statsvejsløsning.

- Vi er enige med Jacob Mark i, at den sydlige linjeføring vil kunne løse en stor del af problemet. Det står i VVM-undersøgelsen. Og så er vi enige med ham i, at den linje, der nu drøftes (syd om Herfølge, red.) allerede er blevet undersøgt og fundet uhensigtsmæssig. Min første reaktion var også, 'den linjeføring har I jo begravet, hvorfor skal den nu genoplives?' Skal vi så bruge yderligere to år og millioner af kroner på en ny VVM-undersøgelse af noget, der allerede er undersøgt og vurderet til at være en dårlig ide, fordi det er belejligt at mene det lige nu i et år med kommunalvalg?, spørger Malte Juelsborg Karsten.

Han savner desuden sammenhæng mellem Socialdemokratiets grønne visioner og tankerne om en statsvej de naturskønne områder i den sydlige del af Køge Kommune.

- Det har undret os, når vi har en socialdemokratisk borgmester, hvis parti landspolitisk slår sig op på at være miljøforkæmpere, der går ind for grønne initiativer. Men at der så lægges op til, at en sådan vej skal pløje gennem fredede områder, siger Malte Juelsborg Karsten.

I det hele taget håber man i Vedskølle på dialog med politikere og forvaltning om den fremadrettede proces, fremhæver han.

- Jeg synes, at man fra rådhuset i Køge skylder en udmelding, der ikke alene er sendt til Vejdirektoratet. Vi er ikke blevet kontaktet på nogen som helst måde, til trods for at Vedskølle også står nævnt i høringssvaret, i forhold til hvor mange biler der kan flyttes ud af landsbyen, siger Malte Juelsborg Karsten

