Stationsbroen bliver lappet færdig

Vinteren er slut, og Køge Kysts entreprenør Arkil genoptager nu arbejdet med at udbedre belægninger på Stationsbroen. Man kan fint færdes på broen, mens det står på, lyder det her.

Arbejdet med at udbedre belægningen på brodækket af den tyve meter brede gangbro ved Køge Station har været sat i bero siden efteråret, og nu genoptager Køge Kyst som planlagt arbejdet i april og maj. Pausen skyldes, at arbejdet ikke kan udføres med tilstrækkelig teknisk kvalitet i de kolde måneder.

Behovet for at reparere dele af broens belægning skyldes, at der har vist sig problemer med for mange vandpytter rundt omkring på broen. Det skyldes såkaldte "lunker", som er utilsigtede fordybninger i en overflade. Udbedringen af dem er en del af den almindelige udbedring af fejl og mangler i byggeriet.