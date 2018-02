Se billedserie Der er i øjeblikket ved at blive installeret nye elevatorer på Køge Station. Foto: Martin Haakon/CoverGenda Foto: Martin Håkan

Send til din ven. X Artiklen: Stationens elevatorer bliver udskiftet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stationens elevatorer bliver udskiftet

Køge - 24. februar 2018 kl. 18:00 Af Adgang: Der bliver installeret nye elevatorer på Køge Station, så i øjeblikket kan der være gener for passagererne, da de gamle er lukket i øjeb Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: De to elevatorer på Køge Station skal udbygges og skiftes, så de kan køre helt op på den nye stationsbro. Derfor bliver de lukket i en periode, hvilket har konsekvenser for folk med barnevogne eller cykler og for dårligt gående. Den midlertidige lukning vil vare frem til midten af marts, skriver Køge Kyst i en meddelelse på deres hjemmeside.

Der bliver opsat skilte på stationen, der informerer om lukningen og viser hvor, man kommer over sporene længere nede af Ivar Huitfeldtsvej.

De to elevatorer skal forlænges med en ekstra kasse i stål og have udskiftet mekanikken, så passagerne fremover kan komme op broen for at skifte spor - eller for at opholde sig på det brede brodække og nyde udsigten til vandet.

Oppe på broen går Køge Kyst i gang med at lave en plan for planter og andet grønt, der sammen med bænke kan gøre det attraktivt at være på den. Hele stationsbroen er klar til at blive taget i brug i løbet af foråret, fortæller Køge Kyst.