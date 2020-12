Stangstiv og narkopåvirket: Politiet snuppede bilen

Klokken 13.35 tirsdag var en færdselspatrulje på hastighedskontrol i Køge, hvor en 54-årig mand fra Falster blev målt til at køre 69 km/t på Ølbyvej, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t. Det viste sig dog, at blive en langt mere omfattende sag for den 54-årige, som var kraftigt påvirket af både spiritus, hash og amfetamin. Manden kørekort var allerede blevet inddraget i år på grund af flere sager om spirituskørsel, som endnu ikke var afgjort. Han kørte desuden i en bil, der hverken var indregistreret eller forsikret, og på bilen var påsat to forskellige stjålne nummerplader.