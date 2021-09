Se billedserie Foto: FROM

Stærkt sammenhold på Tyreengen

Køge - 20. september 2021 kl. 18:00 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Livemusik hører ikke kun til i hjertet af Køge by. Den skal også spredes ud - og det blev den lørdag aften, da bylauget i Vedskølle havde indbudt byens borgere og alle andre til sensommerfest på Tyreengen.

Som bylaug er det begrænsede midler, man råder over. Derfor var det med kyshånd, de havde taget imod et tilbud fra Køge Kommune, som de bare ikke kunne sige nej til.

Statens Kunstfond har bevilget 600.000 til kommunen, som så kunne formidles ud til at bakke op om lokale initiativer, fortæller Karen Gudiksen, som er booker på Tapperiet.

Hun havde også afsat lørdag aften til at være med til festen. Og hun kunne glæde sig over, at opbakningen til festen var rigtig fin.

De gode statskroner havde betydet, at det var muligt at booke hele to lokale bands, som kunne indtage den nyindkøbte mobile scene. Først på scenen Starlingville og derefter Hans Løkke Band.

Med til at sætte festen på skinner var Malte Juelsborg Karsten, og han er i den grad faldet til i den lille landsby.

Malte er vokset op på landet, men har de senere år boet på Nørrebro.

- For to år siden flyttede jeg med familien til Vedskølle, og jeg har det sådan, at når man flytter til et lokalsamfund, så føler jeg også et ansvar for at tage del i det. Det synes jeg, man skal. Vi kunne ikke holde festen i august, som vi plejer. Vi turde ikke før nu.

Derfor er der også lettelse i Maltes stemme over, at vejret artede sig så fint.

Det Malte kalder »en forstørret havefest«, var det ikke muligt at gennemføre sidste år. Men lørdag kunne man så endelig lægge græs til en dejlig eftermiddag og aften. Levende musik, skattejagt, ansigtsmaling, flødebollekast og ikke mindst god tid til at hyggesnakke.

Katrine Harneteild sidder med i festudvalget, og hun var - som alle andre på pladsen - i højt humør.

- Vi gør det her for at samle byen. I det hele taget har vi et rigtigt godt sammenhold i Vedskølle. Vi er gode til at hilse på hinanden.

Hun fortæller, at det ikke er første gang, at der holdes byfest. Det hele startede, da Rasmus Nøhr i 2015 lagde vejen forbi.

- Efter den byfest fik vi blod på tanden, forklarer Katrine.

Næste koncert "ude i samfundet" med kunststøtten i rykken er på lørdag i Borup Kino, hvor Cecilie Norby er på plakaten.