En her klappende Marie Stærke stod også for en af lørdagens taler, og borgmesteren brugte sin tid på at vende den seneste uges debat og beslutning om at give alle ansatte i Køge Kommune et gavekort på 1.000 kroner.

Stærke savner respekt for offentligt ansatte: - Polariseringen gør mig trist

Mens social- og ældreminister Astrid Krag (S) lørdag brugte hendes taletid i Hugos Kælder i Køge på en række temaer, holdt borgmester Marie Stærke sig til ét emne: Respekten for kommunalt ansatte og herunder sagen om det allerede famøse gavekort. Gavekortet på de 1.000 skattefrie kroner, der skal gives til alle kommunens ansatte, har fyldt meget i Køge den seneste uge - både før og efter at et snævert politisk flertal i byrådet vedtog det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her