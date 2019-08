Borgmester Marie Stærke mener, at Køge Kommune har gjort hvad den kunne i sagen om støj og vibrationer fra byggeriet på Søndre Havn. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Stærke om Søndre Havn: Ikke en finger at sætte på forvaltningen

Køge - 10. august 2019 kl. 06:23 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger har DAGBLADET Køge skrevet en lang række artikler om det omfattende boligbyggeri på Søndre Havn i Køge, som har været i gang siden 2016. Byggeriet har affødt støj og vibrationer, som flere af de nærmeste naboer har klaget over og kaldt »værre end nogensinde«.

I løbet af sommeren har enkelte, lokale politikere fra SF, Enhedslisten, Konservative og Venstre udtalt sig om sagen. De fire partier er nemlig en del af et underudvalg, som holder nøje øje med Søndre Havn-byggeriet. I denne uge er Køges borgmester Marie Stærke (S) også blevet orienteret om sagen, og hun har stor forståelse for de oplevelser, som beboerne i området må leve med.

- Det er tydeligt, hvor stor frustrationen er, og jeg kan virkelig godt forstå dem, siger Marie Stærke og uddyber:

- Jeg kunne godt ønske mig, at vi gik smertefrit igennem byggeriet, men jeg har ikke en finger at sætte på forvaltningen. Vi og forvaltningen har gjort, hvad vi kunne inde for lovgivningen, og jeg synes også, at entreprenørerne har forsøgt at møde borgerne og finde løsninger.

Ingen lovhjemmel Samme vurdering har lydt adskillige gange fra både forvaltning og andre politikere. Rystelser fra byggeriet er umiddelbart et anliggende mellem bygherren og beboerne, og Køge Kommune har ikke lovhjemmel til at regulere vibrationerne. Kommunen har heller ikke mulighed for at påtvinge bygherren at give naboerne kompensation eller at genhuse dem.

- Som person kunne jeg godt ønske mig, at entreprenøren ville genhuse naboerne, men det er de ikke forpligtiget til, og vi kan ikke som kommune stille krav om det, forklarer Marie Stærke.

Som DAGBLADET Køge tidligere har beskrevet, offentliggjorde rådgivningsfirmaet Sweco tilbage i 2017 en liste over, hvor mange rystelser og vibrationer de enkelte nabohuse på Strandpromenaden og Norgesvej kunne klare. Husenes grænseværdier blev vurderet til 2-3 millimeter per sekund, og det er en kategori lavere end den »observationsgrænse«, som i dag er gældende på Søndre Havn.

Her har et andet rådgivningsfirma på vegne af bygherren vurderet, at de nærmeste huse godt kan tåle op til 5 millimeter rystelser per sekund. Den forskel i vurderingerne har undret både borgere og politikere.

- Vi har simpelthen ikke hjemmel i lovgivningen til at gøre noget, og det kan jeg godt finde frustrerende. Jeg tænker, at der skal arbejdes med byggeloven inde på Christiansborg, og det handler mest om borgernes retssikkerhed i forhold til deres huse, pointerer Stærke.

Borgmesteren peger på, at det langt hen ad vejen er en privatretslig sag mellem bygherre og borger, og her mangler borgerne hjælp, lyder det.

- Hvis der sker noget med husene, handler det både om forsikringsselskabernes ageren og de store advokatfirmaer, som borgerne er oppe imod. Der synes jeg, der er en skævvridning. Derfor kan vi som lokale politikere tage en snak med politikerne på Christiansborg, påpeger Marie Stærke.

Borgernes retssikkerhed I DAGBLADET Køge den 31. juli udtalte miljøprofessor Ellen Margrethe Basse, at Køge Kommune godt kunne regulere generende rystelser fra byggeri ved at benytte paragraf 42 i miljøbeskyttelsesloven.

Den vurdering afviste kommunens egen advokat dog, og efterfølgende har en ekstern advokat kigget kort på sagen, og her var man umiddelbart enig med vurderingen: Køge Kommune kan i den konkrete sag ikke regulere byggevibrationer, selvom det generer naboerne. I så fald vil det kræve en konkret afvejning.

Hvad tænker du om de her såkaldte komfortvibrationer og konklusionen fra jeres og den eksterne advokat?

- Det bekræfter, at vi har gjort, hvad vi kan. Vi kan ikke gå længere i den retning, for miljøprofessoren henviste til et firma, og det firma bekræfter nu, at vi ikke kan gøre mere, siger Stærke.

På baggrund af den problematik har flere lokale politikere gjort sig tanker om, at kommunen bør få stillet flere værktøjer til rådighed, så man kan regulere vibrationerne og hjælpe de nærmeste naboer.

Hvad tænker du om, at I som kommune skal have flere værktøjer til at regulere vibrationer?

- Det handler mest af alt om borgernes retssikkerhed. Hvis det rigtige værktøj er at give os nogle muligheder, er vi åbne, men det er lovgivningen, som der skal kigges på, siger Marie Stærke.

Hun fortæller, at der fremover skal fokus på kommunikationen med bygherrerne.

- Vi kommer til at sige til de fremtidige bygherrer, at vi har lavet en rapport, der viser, hvilke vibrationer husene umiddelbart kan tåle. Den rapport opfordrer vi dem til at kigge nærmere på.

- Vi lærer løbende Er der noget i sagen fra de seneste uger, som I burde have gjort anderledes?

- Nej. Vi lærer løbende, men jeg synes, vi har gjort, alt hvad vi kunne for at gøre det mildest muligt for borgerne. Jeg kan dog godt forstå, at naboerne er dybt frustrerede, men umiddelbart har vi gjort, hvad vi kunne, siger Marie Stærke og fortsætter:

- Vi kommer ikke til at stoppe Køge Kyst, men jeg håber, at det byggearbejde lige nu, som har skabt store frustrationer i den her periode, er det værste, fordi det er tættest på naboerne.

Borgmesteren understreger, at der kan være flere greb, som kommunen fremover skal gøre brug af i forhold til Søndre Havn.

- Det skal gøres tydeligt i kommunikationen fra kommunen og Køge Kyst, hvilke krav vi stiller, og hvad vi forventer af køberne. Det skal vi hele tiden løbende være skarpe på, så det bliver blidest muligt for borgerne, forklarer Stærke.

