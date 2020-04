- Der kommer en stor efterregning, når vi åbner alting igen i Køge Kommune, siger borgmester Marie Stærke. Foto: Kenn Thomsen

Stærke: - Der er udfordringer og der kommer en efterregning

Køge - 06. april 2020 kl. 18:50 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Marie Stærke (S) er imponeret over, hvor nemt omstillingen til hjemmearbejdspladser og lukkede institutioner i Køge Kommune er gået. Men selvom der har været udfordringer, hvoraf mange er blevet løst undervejs, er der også udsigt til et stort oprydningsarbejde bagefter, siger hun.

- Det er gået overraskende godt med at sende de fleste af vores 5.000 ansatte i Køge Kommune hjem og arbejde. I de første dage havde vi dog kun mulighed for at give 100 ansatte hjemmeadgang til systemet. Men nu har vi fået rigtig mange hjemmearbejdspladser op at køre. For eksempel sidder alle medarbejdere i teknisk forvaltning nu og arbejder videre hjemme, hvilket holder gang i byggeri og byggetilladelser og dermed en masse håndværkere, siger borgmester Marie Stærke (S).

- Vi har også holdt møde med alle ansatte i denne uge for at finde ud af, om flere kan sendes på arbejde igen. Man kan for eksempel godt slå græs på kommunens arealer, siger hun.

Men der er også medarbejdere, der ikke kan arbejde hjemmefra, og steder, hvor det er svært at finde arbejdsopgaver. Derfor har regeringen indført, at man som kommunalt ansat eller statsansat kan tvinges til at holde op til fem dages restferie.

- Det er klart, at ikke alle medarbejdere kan levere det samme som normalt. Så det er rigtig fint, at man nu kan bruge af ferien også. Men der er også opgaver, der faktisk kan løses. For eksempel kan de ansatte på biblioteket lave onlinetilbud, anbefale bøger og planlægge aktiviteter, selvom selve biblioteket er lukket, siger hun.

Serviceniveauet er skruet ned

Til gengæld lurer alvoren også. Mange af kommunens svageste borgere vil nemlig få brug for ekstra hjælp, når vi er igennem corona-krisen, siger borgmester Marie Stærke.

- Men det er faktisk ikke de ældre, jeg er mest bekymret for. Det er faktisk dem, vi holder bedst øje med. Blandt andet ved at holde niveauet af rengøring oppe, så vi kan holde øje med deres trivsel. Vi kan også se, at mange hjælper hinanden af ren medmenneskelighed, siger hun.

- Men på det menneskelige plan gør det mig rigtigt ondt, at der sidder folk alene og ensomme, fordi de ikke må få besøg. Der er også ældre, som ikke er syge nok til at få hjælp af kommunen, og som vi derfor ikke har kontakt til, som sidder alene, siger hun.

På ældre- og plejeområdet er nærmest alt aflyst. Blandt andet genoptræning, aktiviteter, kurser og forskellige sundhedstilbud.

- Det kan derfor blive til noget af en regning bagefter, hvor der nu er nogen, som risikerer at få langvarige skader, fordi deres træning eller genoptræning er aflyst. Men vi har også valgt nogle ud, som stadig får kritisk genoptræning. For eksempel efter en operation. Men på den anden side er der så ikke genoptræning til dem, som måske »kun« har brækket en arm, siger borgmesteren.

De udsatte er sat udenfor

Også aktiviteter og forløb for psykisk sårbare, udsatte børn og muligheden for personlige møder med sagsbehandlerne er umulige at gennemføre. Men nedlukning betyder ikke total udelukkelse, siger borgmesteren.

- Dem, som sagsbehandlerne havde kontakt med før, har de stadig kontakt med på telefon eller video-chat. Så dem har vi meget godt styr på, selvom det jo selvfølgelig ikke er det samme. Og vi ved også, at der sidder andre, som måske har brug for hjælp. Vi ved, at der er børn, som er mere udsatte ved at være hjemme nu end i institutioner, hvorfor de i høj grad er blevet prioriteret til nødpasning, selvom deres forældre måske ikke havde kritisk vigtige jobs, siger hun.

For at have en livline ude, er sagsbehandlere, pædagoger og andet personale stadig på arbejde på telefonerne i blandt andet Familiecentret Køge, hvor både børn og voksne kan få hjælp til familieproblemer. Men også Åben Rådgivning kan kontaktes, hvis man har andre udfordringer. Det kan være alt fra hjælp til at bruge e-boks eller finde hjælp til en psykisk lidelse.

- Men der er borgere, som bliver tabt undervejs og får brug for ekstra hjælp senere. Så der kommer et efterslæb, et stort arbejde og en stor regning bagefter, siger Marie Stærke.

Skolerne er bagefter

Selvom hjemmeskolingen er oppe at køre, kører folkeskoleeleverne ikke på højeste blus. Der er skruet ned for det faglige niveau, fordi det er sværere at lære, når man ikke er i klasseværelset.

- Der bliver uden tvivl et opsamlingsarbejde på skolerne. Vi har i Køge Kommune 14 meget forskellige skoler med forskellige former for hjemmeundervisning. Så det kommer til at kræve en del arbejde at samle op bagefter. Jeg er også spændt på, hvordan vi i det hele taget kommer til at åbne skolerne igen, siger borgmesteren.

Oprykning af børn

Mens skoler og institutioner har holdt lukket, skulle en masse børn have flyttet rundt fra vuggestuer, til børnehaver og til sfo. Den 1. april var den helt store skiftedag i den perfekte verden. Men børnene kommer nu til at møde ind dér, hvor de står indskrevet, når alt åbner. Selvom nogle forældre måske havde håbet, at deres børn kom tilbage og fik deres afslutning i børnehaven.

- Vi har gjort os mange tanker om, hvordan børnene skal begynde igen. Det er nok også forskelligt, hvordan vi som forældre oplever det. Men der er mange aspekter, ikke kun logistiske. Der er også et sundhedsmæssigt aspekt, hvis man risikerer at blive smittet med corona ved at flytte for meget rundt. Vi vil helst ikke flytte børnene for meget på kort tid, siger hun.

Fritiden er lukket ned

Ingen har mulighed for at dyrke sport og fritidsinteresser. Haller og foreninger er lukket.

-Vi glæder os jo alle sammen til, at der åbnes igen. Og vi er meget spændte på at se, om det her område bliver det første eller sidste, der åbner. Jeg ved, at foreningerne står helt klar til at komme i gang. Men vi kan ikke sige noget endnu, siger Marie Stærke.

Sætter gang i byggeriet

For at holde gang i hjulene i byggeriet, har regeringen givet kommunerne lov til at fremrykke en masse projekter ved at fjerne grænsen for, hvor mange penge der må bruges fra bygge- og renoveringskontoen. Det annullerede anlægsloft giver Køge Kommune mulighed for at bruge mellem 30 og 50 millioner kroner mere fra kassen på ting som ellers først var planlagt til senere.

- Det handler både om vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. Det er blandt andet byggeri af nye daginstitutioner og istandsættelse af Nørremarkens Plejehjem, som vi kan gå i gang med. Men det kræver en byrådsbeslutning. Den 28. april beslutter vi, hvad der skal gennemføres, og så kan vi ellers sætte i gang med det samme, siger hun,

Men mere kan måske komme til løbende.

- Der er også blevet lempet på lånereglerne for kommunerne. Så vi vil kigge på, om der er andre ting, vi kan få udført i kommunen, tilføjer hun.

Men alt er ikke gået i stå. Blandt andet fortsætter Køge Kyst-projektet med udviklingen af den gamle industrihavn til en ny bydel, fortæller hun.

Mistede indtægter skal dækkes ind

Der er også steder i Køge Kommune, hvor der ikke kommer penge i kassen. Blandt andet entréindtægter til svømmehaller, museer og spillesteder lader vente på sig. Selv musikskolen spiller ikke. Samtidigt er kulturministeren i gang med forhandlinger om, hvordan kulturlivet kan hjælpes, hvilket kommunen holder øje med.

- Vi venter på at se, hvad staten vil hjælpe med. Men vi regner med at få dækket vores tab. Vi har jo fået at vide, at coronakrisen ikke må betyde, at der ikke er råd til andre ting, siger hun.

Udfordringer for chefen

For borgmesteren selv har corona-krisen også været en stor omvæltning. Selvom borgmesterjobbet i forvejen handler om konstant at finde nye løsninger og møde ind til det uventede.

- Det her har været meget anderledes, fordi tingene udvikler sig meget hurtigt. En stor del af mit job handler også om synlighed og samtaler, klap på skulderen og masser af håndtryk. Det er alt sammen ting, som ikke kan lade sig gøre nu. Det er ret vanskeligt at drive ledelse og politik over Skype. Så jeg mærker en meget stor træthed, og overskuddet er ikke det samme som før, siger hun.

Og uvisheden om den kommende tid gør det ikke nemmere for dem, der er sendt hjem nu i både kommune og erhvervsliv.

- Jeg har meget ondt af dem, som sidder alene derhjemme. Vi sidder alle sammen i hjem, hvor der er blevet meget meget stille. Når vi åbner dørene igen efter corona, bliver det som at åbne døren efter en orkan, hvor vi skal ud og se, hvad der er sket af skader. Og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske om et halvt år eller et år, hvordan vi opfører os bagefter, hvordan vi er sammen, kan arbejde og så videre. Det er en meget uvant situation, vi står i, siger borgmester Marie Stærke.

Hvad skal åbne først?

Indtil videre har regeringen lukket landet indtil efter påske. Men det kan blive forlænget. Når landet åbner, har Marie Stærke sit eget personlige ønske til, hvor vi først må mødes.

- Der vil jo aldrig være et rigtigt svar for mig som borgmester. Man skal passe på med, hvad man siger, griner hun.

- Men personligt vil jeg nok sige Køge Torv og handlen i byen, som er hele udgangspunktet for vore byliv. Dét vil jeg gerne se åbne først, siger hun.