Stadigt flere søger hjælp til at komme ud af deres misbrug

Køge - 31. august 2019 kl. 13:25 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cannabis, kokain og alkohol - et misbrug af rusmidler kan gemme sig bag mange velkendte navne. Mens der generelt ikke er kommet flere misbrugere til, har der årligt været 30 procent flere i Køge, der har valgt at gå i misbrugsbehandling. Det viser nye tal fra Køge Kommune, som har set på udviklingen i årene 2016 til 2018. I kommunen ser man det som et positivt udtryk for, at man følger med landstendensen på området. For tal fra Sundhedsstyrelsen i 2019 viser, at der i flere år har været en stigning i andelen, der søger hjælp.

- Den gode nyhed er, at Køge er med på landstendensen. Den anden gode nyhed er, at borgerne selv henvender sig, at de starter i behandling, og bliver i den, siger Mette Olander, direktør i Køge Kommunes Velfærdsforvaltning.

Der er i samme periode i Køge sket en stigning på 35 procent i de årlige henvendelser, som behandlingsstederne i kommunen får.

- Det handler også om, at det bliver italesat rundt omkring på eksempelvis ungdomsuddannelser. Det bliver mindre tabubelagt at sige, at man har et misbrug, og det gør det nemmere for os at komme i kontakt med borgerne, der har brug for hjælp, siger Mette Olander.

Bag den gode nyhed kan dog sagtens gemme sig en lang og sej kamp. For det er meget forskelligt, hvornår mennesker beslutter sig for at søge behandling for rusmiddelproblemer, og hvornår det lykkes. Det handler om mange ting såsom alder, livssituation, personlighed og fordele samt konsekvenserne i forbindelse med misbruget, forklarer lektor og rusmiddelforsker fra Center for Rusmiddelforskning Birgitte Thylstrup.

- Det er jo sådan for alle mennesker, at det som regel skal have gjort ondt et stykke tid, før vi vil lave noget om. Den anden side er, at der ofte også opleves at være en gavnlig effekt i forbruget af rusmidler, som er svær at opgive, siger hun.

De gavnlige effekter kan være forskellige for den enkelte. Nogle kan eksempelvis opleve, at cannabis kan hjælpe med at sove bedre, andre at det hjælper til at være mere social, eller at det hjælper med at håndtere det triste i livet og klare hverdagen, forklarer Birgitte Thylstrup.

Bagsiden af effekterne kan så være, at man dropper ud af sin skole eller måske slet ikke starter på en uddannelse.

- Typisk ser man folk, der er lidt ældre, der starter i behandling, fordi det tager længere tid at nå til at ville i behandling. Det kan være i slutningen af 20'erne og 30'erne. Det kan være, at man først der ser konsekvenserne, eller at man har en kæreste, der har stillet et ultimatum, siger Birgitte Thylstrup.

Det der typisk går forud for, at man begynder i behandling er, at der har været flere tab undervejs. Man kan blandt andet miste kontakten til familie, miste en kæreste og blive hjemløs. Mange oplever, at der går flere år og tab, før man er klar til at håndtere det som et misbrug, forklarer rusmiddelforskeren.

- Ligesom for alle mulige andre, kan det være svært at håndtere det svære i livet, og ofte dækker et misbrug af rusmidler over noget smertefuldt, og det kan være udfordrende at skulle arbejde med i behandling, siger Birgitte Thylstrup.

Det er ofetst omgivelserne, der i første omgang bliver opmærksom på misbruget, fordi den med problemet ser nogle funktioner i rusmidlerne, siger forskeren.

Er flere i behandling udtryk for, at der er kommet flere misbrugere?

- Det er svært at vide, for der er et stort mørketal, hvor vi ikke kender til folk i misbrug. Der er eksempelvis langt flere unge, der søger behandling for cannabis. Der bliver også udbudt mere behandling for unge og cannabis, så derfor ser vi langt flere i behandling, uden at det nødvendigvis betyder, at der er kommet mange flere til med et cannabismisbrug. Men vi ved også, at mange ikke søger behandlingen, siger Birgitte Thylstrup.

Både tallene fra Køge Kommune og de landsdækkende fra Sundhedsstyrelsen viser, at over halvdelen af henvendelserne til behandlingscentrene handler om cannabis. Derudover er 60 procent i Køge Kommune fra unge under 35 år.

Generelt er forbruget af rusmidler ikke steget, så selv om der kan være udsving i perioder, er der ikke markante stigninger i misbruget generelt.