På Borup Vandværks meget velbesøgte generalforsamling i aftes drøftede omkring 100 borgere muligheden for blødere vand med mindre kalkindhold. Et konkret forslag fra borgere blev trukket tilbage, da bestyrelsen allerede er godt i gang med at undersøge mulighederne. Foto: Bjørn Ambjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Stadig håb om blødere vand i Borup

Køge - 26. april 2018 kl. 15:43 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 100 fremmødte borgere på generalforsamlingen i Borup Vandværk onsdag aften fyldte sognegårdens lokaler til sidste plads, da blødgøring af Borups vand var på dagsordenen, skriver DAGBLADET.

For snart tre måneder siden fremsatte en gruppe borgere med Bjarne Sandgaard Hansen i spidsen et forslag om at undersøge mulighederne for blødgøring af vand, og dermed sænke indholdet af kalk. Hensigten med forslaget er blandt andet at minimere afkalkningen af kaffemaskinen, varmeveksleren, de tilkalkede vandrør, hvidevarer eller noget helt femte.

Forslaget blev imidlertid trukket tilbage onsdag, forklarer Bjarne Sandgaard Hansen, som kalder generalforsamlingen for »positiv og udbytterig.«

- Jeg var meget tilfreds med at se, at bestyrelsen allerede arbejder hen mod samme mål, nemlig blødgøring af vandet. De arbejder seriøst med det, og det vidste jeg ikke før, så det er en game-changer, siger Bjarne Sandgaard Hansen til DAGBLADET.

Også bestyrelsesformand i Borup Vandværk Søren Bjerg er glad og tilfreds med generalforsamlingen, og med at man sporede sig mere ind på hinanden.

Tilbage står nu, at man på generalforsamlingen gav hinanden håndslag på, at bestyrelsen arbejder videre med at undersøge andre metoder for blødgøring, heriblandt ionbytning og elektrolyse.

- Helt konkret vil vi nu forsøge at afdække og undersøge nogle af de andre teknologier og alternativer, som ikke fordrer tilsætning af kemi til drikkevandet. Og så vil vi øge kontakten og informationsmængden om, hvad der foregår. Vi har arbejdet med emnet gennem lang tid, men ikke været dygtige nok til at fortælle om det, og det vil vi rette op på ved at fortælle om vores aktiviteter på hjemmesiden og på de sociale medier, siger bestyrelsesformanden til DAGBLADET.