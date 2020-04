Ledighedstallet i kommunen har for nuværende stabiliseret sig, men en revision af beskæftigelsesplanen skal give politikerne redskaber til at justere kommende indsatser, fortæller udvalgsformand Lissie Kirk.Arkivfoto Foto: Elmer Madsen

Send til din ven. X Artiklen: Stabiliserede ledighedstal i en ustabil tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stabiliserede ledighedstal i en ustabil tid

Køge - 24. april 2020 kl. 14:43 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som modsvar til den stigende ledighed i Køge Kommune siden coronakrisens begyndelse er forvaltningen nu blevet bedt om at gå den kommunale beskæftigelsesplan igennem med en tættekam.

Hensigten er at sikre politikerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget de fornødne redskaber til at justere og tilrettelægge beskæftigelsesindsatserne i forsøget på at mindske krisens konsekvenser, konstaterer Lissie Kirk (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Aktuelt er status, at det lokale ledighedstal har stabiliseret sig nogenlunde gennem de senere uger, fortæller hun. Omkring 450 borgere har meldt sig nyledige i perioden, et tal, der på samme tid sidste år lå på mellem 160 og 180.

Tallet for nyledige voksede eksplosivt, da nedlukningen af store dele af samfundet blev rullet ud i midten af marts, men har altså siden stabiliseret sig i det nuværende leje.

Der er dog stadig stor lokal usikkerhed om krisens omfang, varighed og langsigtede konsekvenser, slår Lissie Kirk fast.

- Vi ved eksempelvis ikke, om der er ansatte med lange opsigelsesperioder, som er blevet afskediget, men endnu ikke har meldt sig ledige. Eller om der er virksomheder, der aktuelt er på kanten, og som måske ikke klarer det på sigt. Derfor er usikkerheden meget stor. Vi prøver efter bedste evne at danne os et overblik over, hvilke muligheder og indsatser der kan komme i spil i den kommende tid. Det er naturligvis også betinget af, hvornår og hvordan samfundet åbner igen. Lad os sige, at flere dele af samfundet åbner omkring den 10. maj, og så vil vores håb være, at mange af dem, der er blevet nyledige, vil komme tilbage i beskæftigelse. Men uanset hvad skal vi handle og agere hurtigt, siger Lissie Kirk og fortsætter:

- På den korte bane har vi nu bedt om at få en revision af beskæftigelsesplanen, så vi bedre kan finde de rette indsatser til de forskellige brancher. Håbet er, at vi kan tage alle greb i lovgivningen i brug, men der skal selvsagt også følge penge med til det, siger hun og fortæller, at det vil være op til de kommende økonomiforhandlinger mellem staten og kommunen.

Ifølge Lissie Kirk er det i første omgang planen, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal granske den reviderede beskæftigelsesplan og perspektiverne heri i løbet af forsommeren.