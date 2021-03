Står fast: Nej til Lidl i bymidte

Den konservative byrådsgruppe har for nylig slået til lyd for en større imødekommenhed over for Lidl, men Marie Stærke mener ikke kommunen kan beskyldes for ikke at lytte til dagligvarekædens ønsker. Hun fastslår, at der har været mange møder med repræsentanter for Lidl, men gør også opmærksom på behovet for et helhedssyn med blik for byens samlede interesse omkring byudvikling og udbud af dagligvareforretninger.