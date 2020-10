Spritstiv kvinde slingrede ned af motorvejen

Her fik en bilist mistanke om, at bilistens usikre kørsel var tegn på, at der var noget galt og slog alarm til politiet. En patrulje blev sendt til stedet, hvor bilen blev standset på Cordozavej i Køge. Bag rattet sad en 52-årig kvinde fra Næstved, som var kraftigt påvirket af alkohol.

Kvinden blev anholdt, sigtet for spirituskørsel og taget med til en blodprøveudtagelse. Den 52-årige blev herefter løsladt og nu venter politiet på resultatet af blodprøven. Den skal vise om kvindens promille var så høj under kørslen, at der er grundlag for at beslaglægge hendes bil med henblik på konfiskation. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.