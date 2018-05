52-årig mand skal et år i fængsel efter sin spritdom nummer 17. Arkivfoto: Søren Arildsen Foto: Søren Arildsen

Spritdom nummer 17: Kører stor lastbil med 2,38 promille

Køge - 30. maj 2018 kl. 13:44 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dom nummer 17 for spirituskørsel sender en 52-årig mand fra Køge et år i fængsel. Det afgør Retten i Roskilde, skriver DAGBLADET Køge.

Han lå og sov i sin bil med en ordentlig hvæser på, da politiet om aftenen den 18. april bankede på ruden til hans Toyota.

Bilen holdt på en parkeringsplads hos en vognmand i Herfølge, som den 52-årig mand forinden havde drukket sammen med. Det erkendte han, da hans sag blev behandlet i Retten i Roskilde.

Her var manden tiltalt for at køre spirituskørsel for 17. gang og for at køre bil, selv om han allerede har fået frakendt kørekortet 16 gange.

Manden forklarede i retten, at han havde drukket, inden han satte sig ind i bilen for at køre, men han huskede ikke hvor meget. Han mente dog, at han havde drukket tre-fire øl og noget gammel dansk. Men politiets målinger af alkoholpromillen i hans blod, tyder på, at han havde fået meget mere end det. Her blev promillen konstateret til at være på 2,27.

Den var dog endnu højere, da politiet standsede den 52-årige mand igen den 13. august sidste år. Her havde manden snuppet nøglerne til en stor lastbil uden tilladelse og havde stjålet lastbilen. Igen erkendte manden at have drukket et par øl og vist nok to små skarpe, men han huskede det ikke rigtigt. Men mandens promille endte i politiets blodprøve på 2,38. I den tilstand var han kørt fra Lille Skensved til Over Draaby ved Jægerspris, hvor han blev standset af politiet.

Han fortalte i retten, at han normalt ikke drikker hver dag, men han havde haft nogle depressioner og havde i den forbindelse taget nogle ture, hvor han havde drukket mere. Han erkendte alle de forhold, som han var tiltalt for.

Manden blev derfor dømt efter anklageskriftet. Retten lagde vægt på, at manden tidligere er blevet dømt 16 gange for at køre spirituskørsel mellem 1986 og 2015. I 2015 fik han også frakendt retten til at køre bil i ti år. I 2015 blev han i Østre Landsret idømt en fængselsstraf på et års fængsel inklusiv en reststraf fra tidligere på 125 dage.

Denne gang var det en tidsvarende dom, som Retten i Roskilde var nået frem til. Den 52-årige mand fik et års fængsel og fik på ny frakendt kørekortet i ti år fra den nye dom. Desuden fik han konfiskeret sin Toyota Avensis.

Han valgte at anke dommen til Østre Landsret.