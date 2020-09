Springvandet kommer - men ikke lige nu

Selvom der nu er støbt en platform til værket, så skal brolæggerne i området lidt længere væk før det er forsvarligt at sætte skulpturen op.

Det fortæller Lene Jensen fra Køge Kyst, der står for arbejdet.

- Der må ikke være vibrationer i området, når det sættes op, så vi venter til arbejdet med belægningen er kommet længere ned i Strædet, siger hun og forklarer, at selvom fliserne ligger skævt i forhold til den støbte platform, så skal det nok blive godt og flot i sidste ende.

- Det har ikke været muligt at tegne sig ud af, hvordan platformen skulle udformes fuldstændig. Men nu har vi et godt afsæt for det videre arbejde, når fagfolkene skal sætte springvandet på plads, forklarer hun.