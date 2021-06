Sportshal til salg for en krone

Køge Kommune har taget et utraditionelt greb i brug for omkostningsfrit at komme af med boblehallen ved Køgehallerne. Foto: Jens Wollesen

Køge - 08. juni 2021 Af Torben Thorsø

Når noget lyder for godt til at være sandt - så er det nok heller ikke sandt.

Sådan kan man sige om det lidt usædvanligt gode tilbud Køge Kommune har lagt på hjemmesiden DBA.dk.

Her kan man nemlig købe den »boblehal«, der i knap fem år har ligget ved Køgehallerne, for bare én krone:

»Gør et kup og køb din helt egen sportshal«, lyder det i annoncen, hvor hallen vurderes til at kunne bruges i helt op til 40 år.

Nedenunder kommer dog en del af forklaringen på, hvorfor kommunen ikke bare selv har gjort et kup og flýttet hallen til en ny lokalitet i kommunen.

Forklaringen er nemlig, at det er en såkaldt oppustelig hal og at køber også selv skal stå for at tage hallen ned.

- Det her er en øvelse i at begrænse de videre omkostninger for kommunen, siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune.

- Nu har den stået i fem år og med tanke på de 2,5 millioner kroner vi gav for den, så var det måske en meget god handel, fortsætter han.

Dyr i drift

Men udfordringen er, at boblehallen er forholdsvis dyr i drift - da der hele tiden skal pustes luft ind i den - og det har gjort det svært at »afsætte« den til andre formål i kommunen.

- Vi har været i dialog med flere forskellige foreninger og flere har lagt billet ind på den. Men det er en dyr hal at have stående og det har også holdt foreninger fra umiddelbart at ville overtage den, fortæller han og oplyser, at den umiddelbart afledte drift af hallen ligger på omkring 300.000 kroner.

Samtidig med at hallen er dyr i drift, så kræver den også et støbt fundament, som heller ikke er billigt at få anlagt.

Derfor er boblehallen nu altså i princippet til salg for én krone - men der lægges også op til, at eventuelle købere skal komme med et bud, senest den 27. august 2021.

Med i handlen er betingelsen, at du selv nedtager hallen med teknikrum, gulv, ventilatorer, lysanlæg og indgangstunnel. Så får du til gengæld også svingdør, forankringer til dugen og en nødgenerator med i handlen.

Hellere rigtig hal

Boblehallen blev i sin tid stillet op ved Køgehallerne for at øge kapaciteten, mens man ventede på at byggeriet af Hal 3 skulle blive færdigt.

Når det kommer til mere halkapacitet i Køge Kommune, så vil udvalgsformanden også heller tale om mursten end om sportshaller fyldt med varm luft:

- Min overordnede tilgang til det her spørgsmål er, at hvis der er foreninger med ønske om mere halkapacitet, så vil jeg hellere drøfte perspektiverne i en rigtig hal, siger Anders Ladegaard Bork.