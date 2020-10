Formand for Køge Badminton Klub Steen Fladberg modtog donationen fra Spar Nord fonden fra bankdirektør Jesper Køster.

Sponsorstøtte til trængt badmintonklub

Klubben savner spillere på både U7 såvel som U9-årgangen. Midlerne fra Spar Nord Fonden kan nu bruges til at målrette den indsats.

- Vi vil tilbyde lokale børnehaver og SFO´er at prøve kræfter med verdens bedste sport og give børnene en god og sjov introduktion til badminton. Vi glæder os til at nogle nye spadestik i forhold til kommende ungdomsmedlemmer i klubben. Vi vil også lave sociale tiltag i form af blandt andet fællesspisning for nye medlemmer og deres forældre. Dette må dog - som så meget andet - vente grundet Corona, siger chefungdomstræner Oliver Schlander.