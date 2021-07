Frederik Ullerup, formand, (til venstre) og Anders Laursen, bestyrelsesmedlem og sponsoransvarlig, er glade for sponsorkronerne fra OK. Foto: Køge Håndbold

Sponsorkroner skæpper i håndboldklubbens kasse

Køge - 21. juli 2021

I en svær og udfordrende tid under corona giver OK nu 30 procent ekstra i sponsorstøtte til Køge Håndbold, der i stedet for en sponsorcheck på 10.488,96 kroner nu kan se frem til 13.635,65 kroner. Et beløb, der naturligvis glæder Frederik Ullerup, der er formand i håndboldklubben. I en pressemeddelelse fra parterne udtaler han:

- Alle tilbud til vores medlemmer er nu i gang igen takket være en utrættelig indsats fra trænere og bestyrelse, hvilket er vildt fedt. Men vi har brug for ekstra midler og ressourcer til at få medlemmerne tilbage i foreningen, og derfor betyder økonomisk støtte som den fra OK fantastisk meget, udtaler Frederik Ullerup.

Pengene skal blandt andet bruges til at samle alle holdledere og trænere til et fælles klubmøde i august. Her vil klubbens bestyrelse stå for arrangementet med mad og drikke som en lille tak for deres specielle og store indsats under nedlukningen.

Op til 15 øre pr. liter Det er OK's kunder, der har sparet pengene op til foreningen ved at tanke på deres OK Benzinkort. Vælger kunderne at knytte OK Benzinkortet til sponsoraftalen, støtter de nemlig gratis med et beløb for hver liter brændstof, der tankes på kortet.

Foreningen får fem øre for hver liter, der tankes hos OK. Derudover kan foreningen få fem øre ekstra for den samme liter, hvis den lokale bilist køber el hos OK og yderligere fem øre pr. liter, hvis man også har mobiltelefoni hos OK. I alt 15 øre kan altså gå foreningens vej, hver gang der bliver tanket en enkelt liter.

Den aftale har en anden lokal forening valgt at indgå med OK. Siden den 1. juli har det nemlig været muligt at støtte KFUM Spejderne i Ejby efter samme vilkår, oplyser OK i pressemeddelelsen.

30 procent ekstra fra OK KFUM Spejderne i Ejby og Køge Håndbold er to ud af omkring 2.100 klubber og foreninger, der kommer til at nyde godt af ekstra støtte fra OK. Det danske energiselskab vil nemlig frem til og med maj 2022 øge sponsorstøtten med 30 procent til alle eksisterende foreninger med en benzinkortaftale, så de får ekstra hjælp til at klare sig igennem coronakrisen.

- Vi ved, at denne tid er speciel vanskelig for alle klubber og foreninger, hvor mange har været tvunget til at sætte deres aktiviteter på pause. Derfor øger vi nu støtten til vores loyale og trofaste sponsormodtagere med 30 procent, så både voksne, børn og unge fortsat vil have mulighed for at dyrke idræt og foreningslivet, der hvor de bor, udtaler Anders Knudsen, salgsdirektør i OK, i pressemeddelelsen.