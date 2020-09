Koncerten med Teitur er et af de arrangementer, der er blevet strakt over to koncerter.

Spillevende musik i en svær tid

Køge - 23. september 2020 kl. 16:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Musikforeningen Bygningen nu kan melde udsolgt til flere koncerter, så er billetsalget dog også på lavt coronablus. Men trods trods omstændighederne er der glæde hos Musikforeningen Bygningen, der kan melde udsolgt på nogle koncerter. Det betyder for eksempel dobbeltkoncerter med to gange 150 gæster til Teitur samme aften og to gange Pink Floyd Project-koncerter på samme aften. Det betyder også nedsat kapacitet på de enkelte shows, desværre med afvisning af flere gæster med billet til følge, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Flere koncerter og Stand Up shows har dog måtte flyttes eller helt aflyses. Flytninger og ændringer bliver alle meddelt billetkøbere på mail via Ticketmaster.

Musikforeningen Bygningen fortæller at det er en god ide, en gang imellem, at kigge sit spamfilter igennem, for at se om der skulle ha' puttet sig en, mail her.

- Det ser også ud som at det generelt er svært at sælge så mange billetter som vi plejer, udtaler Jens Peter Halborg:

- Selvom vi tonser på med markedsføring via annoncer og de sociale platforme. Det er som om der hersker en usikkkerhed omkring koncerternes afvikling - bliver det til noget eller ej og hvordan er sikkerheden i forhold til smitte.

Han understreger i den forbindelse, at der er gjort alt for at forhindre smitte: Mindre kapacitet, afstand imellem gæster der ikke kender hinanden, afspritning af stole og inventar ved to koncerter på samme aften med mere.

Musikforeningen Bygningen glæder sig over at musikken dog trods alt spiller og koncerterne gennemføres med den højeste sikkerhed for at undgå smitte.

Ved spørgsmål er alle velkomne til at skrive til bygningen@live.dk