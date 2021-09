Spildevandet skal tjekkes for coronavirus

KLAR Forsyning skal teste spildevandet for coronavirus for at kunne opdage spredning af virussen i lokalområdet. Det sker i samarbejde med Statens Serum Institut. Foto: Nils Holm Christensen

Køge - 19. september 2021

Over sommeren har Statens Serum Institut (SSI) testet for coronavirus i spildevandet fra udvalgte rensningsanlæg og pumpestationer over hele landet. Gennem spildevandet kan man nemlig se, hvor høj spredningen er af coronavirus i et specifikt lokalområde.

Nu udvides ordningen til at omfatte en langt større andel af de mange rensningsanlæg og pumpestationer i Danmark og her er KLAR Forsyning, som håndterer spildevandet i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommune, med. Det skriver KLAR Forsyning i en pressemeddelelse.

- Kernen i alt det, vi arbejder med i KLAR Forsyning, er sundhed og miljø. Derfor bakker vi naturligvis også op om den nye opgave, som Statens Serum Institut har bedt om vores hjælp til. For den handler jo i allerhøjeste grad om folkesundheden, siger Line Hollesen, der er administrerebde direktør i KLAR Forsyning.

KLAR Forsyning har allerede indsendt de første prøver fra Borup og Køge-Egnens Renseanlæg i Køge Kommune. I denne uge indsendes prøver fra Mosede Renseanlæg i Greve Kommune og i næste uge bliver der også indsendt prøver fra Solrød Renseanlæg i Solrød Kommune samt Strøby Ladeplads og Store Heddinge Renseanlæg i Stevns Kommune.

Tidlige tegn i spildevandet

KLAR Forsyning sender deres spildevandsprøver til miljølaboratoriet Eurofins, som har ansvaret for at håndtere og analysere spildevandsprøverne for Statens Serum Institut. Og der er en grund til, at det netop er spildevandet, man har valgt at fokusere på.

- Der ligger meget viden om vores adfærd i spildevandet - nok mere, end hvad de fleste lige tror. Det vi indtager, de produkter vi bruger samt vores generelle livsstil kan spores i spildevandet. Selvfølgelig kan vi ud fra spildevandet ikke aflæse noget konkret om bestemte husstande, men vi kan sige noget generelt om et lokalområde, siger Line Hollesen.

Frossent spildevand fra Solrød satte skub i forskningen

Metoden, der bliver brugt til at undersøge spildevandet for coronavirus, er udarbejdet af miljølaboratoriet Eurofins. En metode, KLAR Forsyning har bidraget til at udvikle ved at stille frosne spildevandsprøver til rådighed for Eurofins.

- I det sene forår 2020 - da Eurofins stadig var i gang med at udvikle metoden til at teste spildevand for coronavirus - fandt laboratoriet tydelige tegn på coronavirus i en nedfrossen spildevandsprøve fra Solrød Renseanlæg taget den 23.-24. februar 2020. Og det var faktisk på baggrund af den prøve fra Solrød, at Eurofins kunne konkludere, at coronavirus havde været i omløb i Danmark flere dage før det første officielle coronatilfælde den 27. februar 2020, siger Line Hollesen.

Den nationale spildevandsovervågning kan følges inde på Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside, som opdateres hver torsdag.