Danmarks første Tape Art Festival har sat kulør på Køge, hvor kunstværker er klistret op på gadens mure. Dagbladets fotograf Jørgen Chr. Jørgensen har været rundt med kameraet for at fange motiverne.

Spektakulær klisterkunst trak folk til

Rundt omkring i byen er nye kunstværker blevet klistret på mure og andre flader, så der har været mange nye oplevelser på gader og stræder. Det har rigtig mange lokale og tilrejsende ladet sig overvælde af og hos Køge Kunstforening, der har stået for initiativet, er der glæde over den positive tilgang, langt de fleste har haft til værkerne i byrummet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her