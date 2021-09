Speederkløe på motorvejen: Snuppet med 170 i timen

Klokken 17.05 blev en 42-årig mand fra Kokkedal målt til at køre 153 km/t i timen ved Jersie, hvor man må køre 110 km/t. Han blev standset, og her skulle det vise sig, at det ikke var den eneste færdselslovsovertrædelse, han havde på samvittigheden. Den 42-årige havde nemlig ikke et gyldigt kørekort, da han ikke havde generhvervet sin førerret efter en tidligere sag om hastighed, hvor han blev frakendt kørekortet betinget. Bilen havde den 42-årige lånt, så bilens ejer blev sigtet for at overlade føringen af sin bil til en person uden kørekort. Den 42-årige kan forvente en bøde og et klip i sagen.