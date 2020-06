Spareplan: Venstre vil afvente corona-regningen

Venstre vil vente og se regningen for corona-krisen, før partiet rækker fingeren i vejret og stemmer for at aflyse kommunale besparelser i Køge. Sådan lyder partiets udmelding efter, at flertalsgruppen i Køge Byråd melder sig klar til at aflyse ellers planlagte besparelser.

- Vi mener, at det er ansvarligt at træffe beslutninger på det rigtige grundlag. Det nytter ikke at dele paraplyer ud i solskinsvejr og så tage dem fra folk igen, når det regner. Vi er med på at kigge på nogle af modellerne, men vi er ikke med på at fjerne alle besparelser. Vi skal kende den samlede regning, før vi tager stilling. Det er for tidligt at kaste om sig med pengene. Dermed ikke sagt, at det ikke kommer til at ske, men lige nu er det for tidligt, mener Ken Kristensen.