I løbet af de næste år skal der spares millioner af kroner på Køge Kommunes drift, så der bliver råd til flere daginstitutioner og et stigende antal ældre. Foto: Katrine Wied

Spareknivens første spæde sving: Millioner i spil

Køge - 08. marts 2020 kl. 08:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere og flere børn træder i disse år ind ad døren hos Køge Kommunes børnehaver og vuggestuer, og i den modsatte ende af aldersskalaen stiger antallet af ældre i kommunen.

Derfor præsenterede byrådets partier i efteråret en økonomisk løsning, der skal flytte et betydeligt millionbeløb fra driften til anlægsområdet.

I første omgang skal der findes og flyttes 35 millioner kroner i 2021, og det betyder, at samtlige af kommunens udvalg de næste måneder skal tage stilling til besparelser på driften.

Konkret er der tale om 35 millioner kroner, som næste år skal flyttes fra driften til anlægsområdet. Der er altså ikke tale om, at der skal lukkes et decideret hul i budgettet. Det samlede beløb stiger efterfølgende med 35 millioner i 2022 og det samme for 2023, hvor der vil være behov for at finde 105 millioner kroner.

Hvordan den omprioritering - også kaldet budgetanalyse - reelt skal udmøntes, beslutter de enkelte udvalg i løbet af foråret og sommeren i år. Det kan eksempelvis ske gennem løbende effektiviseringer eller faglige spareforslag. For de enkelte driftsområder vil det derfor kunne mærkes som besparelser. I denne uge tog politikerne de første spæde skridt i spareprocessen, da flere udvalg skulle beslutte, hvilke områder og temaer, som forvaltningen skal arbejde videre med. Områder, som i sidste ende kan risikere besparelser.

Tandpleje og efterværn På børneområdet skal politikerne i Børneudvalget finder besparelser i budgettet for 3,6 millioner kroner for næste år. Et beløb, der ligesom det samlede beløb stiger stødt de følgende år.

Derfor godkendte udvalget, at forvaltningen kigger nærmere på en række »analysetemaer«. Altså områder, hvor der muligvis kan spares penge.

Politikerne besluttede at følge forvaltningens anbefaling om at arbejdere videre med standardkontrakter på familieområdet, billigere efterværn, tandplejen samt tildelingsmodeller og ledelse på dagtilbudsområdet.

Lukkedage og specialklasser I Skoleudvalget besluttede medlemmerne ligeledes at følge forvaltningens anbefalinger om at undersøge en række områder for mulige besparelser. De tæller blandt andet kommunens klubstruktur, befordring af specialklasser og muligheden for yderligere lukkedage og sampasning i SFO'erne.

På skoleområdet skal der for næste år findes besparelser for 4,7 millioner kroner.

Teknologi og rehabilitering Et andet udvalg som også skal skære betydeligt i budgettet er Ældre- og Sundhedsudvalget. Ældreområder skal i første omgang finde besparelser for 4,2 millioner kroner, og pengene kan muligvis findes inden for velfærdsteknologi, tidlig opsporing og rehabilitering.

Det er i hvert fald de tre områder, som forvaltningen i første omgang har anbefalet at arbejde videre med.

Mindre besparelser På både kulturområdet og klima- og planområdet er der tale om beløbsmæssige mindre besparelser. Kultur- og Idrætsudvalget skal eksempelvis finde 754.000 kroner på driften, mens Klima- og Planudvalget skal grave besparelser frem for blot 77.000 kroner for 2021.

Sidstnævnte skyldes, at udvalget har et beskedent budget, og ifølge forvaltningen retfærdiggør det ikke en igangsætning af omfattende analyser. De ligger i stedet op til, at Klima- og Planudvalget finder pengene indenfor konsulentkontoen til miljøundersøgelser.

Tolke og tværgående besparelser

I de resterende udvalg mangler man endnu at tage stilling til de indledende drøftelser om analysetemaer og mulige spareområder. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget holder møde den 9. marts, Økonomiudvalget den 10. marts, mens politikerne rundt om bordet i Teknik- og Ejendomsudvalget efter planen skal drøfte de såkaldte budgetanalyser på et møde den 12. marts.

På socialområdet skal der findes besparelser for 2,3 millioner kroner, og forvaltningen foreslår blandt andet at kigge Køge Kommunes udgifter til tolke igennem. Samme beløb skal Økonomiudvalget spare i 2021, og derudover skal udvalgets medlemmer tage stilling til tværgående analyser på tværs af fagområderne, da sparekravet her er på 5,6 millioner kroner næste år.

DAGBLADET Køge vil løbende følge med i resultatet af forvaltningens analyser og de mulige besparelser, som politikerne sender i høring senere på året.