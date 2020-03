Sosu-uddannelse låner senge ud til krisehåndtering

Hospitalssenge, sengeborde og værnemidler er blandt de remedier, som ZBC nu siger midlertidigt farvel til. Udstyret, som normalt bruges på SOSU-uddannelserne, har ZBC nemlig stillet til rådighed for regionen og en række kommuner, oplyser ZBC i en pressemeddelelse.

- Hvis vi kan hjælpe med at styrke det samlede corona-beredskab, vil vi naturligvis meget gerne det. Der er jo ingen grund til, at udstyret står ubrugt hen på skolerne, hvis andre rent faktisk står og mangler det, udtaler Glenny Hansen, der er uddannelsesdirektør på ZBC, i pressemeddelelsen.

Over for DAGBLADET uddyber han:

Mandag kørte en varevogn mod København med blandt andet ris, pasta og 120 kilo kød. Råvarerne stammer fra ZBC’s mange fødevareuddannelser og kommer nu de hjemløse til gavn gennem projektet JunkFood. Sammen med en række frivillige laver Michellin-kokken Rasmus Munk nemlig nærende mad til hjemløse, og her under corona-krisen er der sat turbo på projektet, oplyser ZBC i pressemeddelelsen.

For mange herberger og væresteder har nemlig enten skruet ned for kapaciteten eller er lukket helt på grund af smittefaren.

- Vores elever er jo sendt hjem, så der er helt stille i vores køkkener. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi kan bakke op om dette flotte initiativ ved at donere en del af vores råvarer, udtaler Ivan Kousholt, der er uddannelseschef på ZBC, i pressemeddelelsen.