Sophie Løhde besøger handicappede i skoven

Køge - 17. maj 2018 kl. 11:20

Over alt i Køge Kommune bliver der hver dag arbejdet på at udvikle tilbud, der gør en forskel for borgerne. Mandag den 14. maj blev innovationsminister Sophie Løhde introduceret til et af disse tilbud, som kan bruges til at inspirere andre. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Hver dag tager en gruppe svært handicappede borgere sammen med personale fra Køge Kommune turen ud i en skov på Stevns. Bussen kører uanset vind og vejr ud til et område i skoven, som er særligt indrettet til gruppen af borgere med blandt andet to tipier.

- I Køge Kommune arbejder vi helt konkret med at komme på forkant med fremtiden. Det sker ved at vi tænker i løsninger tæt på borgerne, og udvikler disse i samarbejde med borgerne. Vi har højt til loftet og ønsker at fremme innovation i den praktiske hverdag, vi står i som kommune. Det gennemsyrer vores organisation, at der er lydhørhed over for den gode ide, siger borgmester Marie Stærke (S).

Opholdet i skoven har en lang række gavnlige effekter, som innovationsminister Sophie Løhde blev klogere på, da hun besøgte skovområdet mandag den 14. maj. Besøget var et led i en tur rundt i landet, hvor innovationsministeren vil samle erfaringer fra projekter, der virker. I Køge blev hun blandt andet præsenteret for skov-projektet, der ud over at give en gruppe borgere med svære handicap en række sanseoplevelser, også fører til færre konflikter i gruppen og en bedre træning af bevægeapparatet.

- Besøget i Køge var rigtig godt og meget inspirerende. Jeg fik et spændende indblik i, hvordan man i kommunen arbejder på nye måder med at skabe bedre kvalitet for borgerne. Og det var interessant at høre om, hvordan Køge Kommune tager udgangspunkt i borgerne for at give dem en god hverdag og nogle gode tilbud, siger Innovationsminister Sophie Løhde (V).

Tipierne er et eksempel på, hvordan Køge Kommune ønsker at tilbyde borgere hjælp og støtte, som tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov, og tilbyde rammer, der letter hverdagen for personer med handicap og deres pårørende mest muligt.

Udover tipierne på Stevns begyndte Køge Bibliotekerne som det første sted i landet at udlåne hjælpemidler og robotstøvsugere til primært ældre og borgere med handicaps. Det skete allerede i november 2015.

Udstillingen og muligheden for at låne et hjælpemiddel med hjem giver borgere med f.eks. gigt eller dårlig ryg mulighed for at afprøve, hvad der kan gøre deres hverdag lettere og på den måde højne deres livskvalitet.

Tanken med initiativet er, at hvis kendskabet til de mange smarte og forholdsvis simple og billige løsninger, der findes udbredes, så vil der være nogle af de ting, som driller lidt i hverdagen, der bliver lettere. Det kan f.eks. være ved hjælp af en knaplukker eller en karkludepresser, og det kan i nogle tilfælde udskyde behovet for yderligere hjælp. Ligesom en afprøvning af en robotstøvsuger kan være med til at fremme interessen for de nye teknologier for nogle borgere.

Hjælpemidlerne er udstillet på biblioteket, hvor man kan finde inspiration og information om alt lige fra en lup med lys over flere forskellige dåseåbnere til et håndtag til badeværelset. De mange effekter kan lånes med hjem og afprøves for 14 dage af gangen med sit almindelige lånerkort eller med sit sygesikringsbevis.