Sommersjov skal koste

Ventelisterne på adskillige aktiviteter indikerer, at der er potentiale for flere aktiviteter. Derfor er det fortsat et mål at tilskynde flere foreninger og institutioner til at byde ind med flere aktiviteter; dels aktiviteter, der kan rumme flere børn, og dels aktiviteter, der gør feltet af aktivitetstilbud endnu bredere og mangfoldigt.

For at understøtte den udvikling vil kultur- og idrætsudvalget altså i en prøveperiode indføre en delvis brugerbetaling på de dyreste Sommersjov-aktiviteter for herved at have midler til at understøtte flere aktiviteter. Det er blevet gjort i blandt andet Solrød, Holbæk og Greve Kommuner og har muliggjort et større udbud af sommerferieaktiviteter til børn.