Se billedserie Køge Nord Station er allerede blevet en faktor på jernbanenettet, og den nye stations fremtidige betydning mangedobles, når der i de kommende år introduceres markant flere afgange. Stationen er udset til at få afgørende betydning for Køge-områdets infrastruktur og yderligere boligudvikling. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Sommerserie: Jernbanen kan blive byens bro til fremtiden

Køge - 05. august 2021 kl. 18:53 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Når InterCity-afgangene inden for de næste år bliver hyppigere, når nye skinner lægges, jernbanestrækninger udbygges og kobler Køge endnu bedre på jernbanenettet, vil byen blot cementere og forstærke sin position som regionalt omdrejningspunkt på infrastrukturlandkortet.

Spørger man Jes Møller, er han ikke i tvivl om, hvor store gevinster som infrastrukturinvesteringer i jernbaner og vejnet gennem årene har kastet af sig til Køge-området.

Jes Møller er en erfaren herre inden for byudvikling- og planlægning og har blandt været teknisk direktør i Køge Kommune. I dag er han bestyrelsesformand for Dansk Byplanlaboratorium.

- Helt overordnet set betyder det rigtig meget for byudviklingen i et område som Køge, at infrastrukturen er på plads, siger han og fortsætter:

- Og i Køge findes mange forskellige former for infrastruktur i form af et veludbygget vej- og jernbanenet samt en vigtig havn, der fungerer som både en port mod Øresund og Østersøen, ligesom byen fungerer som indfaldsområde til hovedstaden.

Nyder godt af »spin off« Han peger på, at Køgeområdets infrastruktur har kastet mange andre udviklingsmuligheder af sig og nævner opførelsen af Sjællands Universitetshospital og Campus Køge, der rummer en lang række uddannelsesinstitutioner og betjener et stort opland fra Øst-, Midt- og Sydsjælland.

Fremtidens infrastruktur Med forsommerens infrastrukturaftale løftes infrastrukturen gevaldigt i Køge-området i årene frem. Der skabes bedre forbindelse fra Østsjælland mod hovedstaden, en ny statsvej til Stevns planlægges og opført, ligesom jernbanen får et løft.

Med i aftalen var blandt andet hensigten om at bygge et dobbeltspor mellem Køge Station og Køge Nord Station. Det skal løsne op for flaskehalsproblematikken på strækningen, hvor mange tog dagligt skal igennem fra Næstved og Stevns via Køge og mod Roskilde. Og i fremtiden også, når der indføres direkte tog til København.

Dertil kommer, at også den trængte Østbanen fra Faxe og Stevns mod Køge får en kærkommen økonomisk saltvandsindsprøjtning til renovering. I alt er der afsat 700 millioner kroner i en samlet pakke til landets 14 lokalbaner. Hvordan fordelingsnøglen bliver ligger ikke fast endnu. - Og når sådan en udvikling går i gang, skaber det også behov for mere boligbyggeri. I Køge giver det eksempelvis mulighed for at gennemføre Køge Kyst og Køge Nord. På den måde hænger tingene sammen, siger han om byudviklingsprojekterne, der tilsammen strækker sig over godt 20 års projekt- og anlægsfase.

Adspurgt til mulige fremtidige effekter af yderligere infrastrukturudbygninger, når eksempelvis Femern Bælt-forbindelsen står klar, svarer han:

- For nuværende kan det være svært for mig at spå om, men det står nok klart, at der vil opstå muligheder for Køge-området, fordi tognettet ned over Sjælland og mod Lolland og Falster bliver opgraderet gevaldigt. Og den opgradering vil helt klart gavne Køge, fordi meget vil passere gennem byen. Det vil give et »spin off,« siger Jes Møller.

God samfundsøkonomi Han tilføjer desuden, at man fra kommunens side »har været meget opmærksom på at gribe mulighederne og bringe sig selv i spil«, når det har handlet om at nyde godt af samfundsudviklingen.

- Man ser ofte spin off-effekter, når der er gennemført store infrastrukturprojekter til mange milliarder kroner. Så bliver det relativt billigt at lave mindre ændringer, der gør, at man kan hægte sig på den nye infrastruktur, siger Jes Møller og peger på den nye København-Ringstedbane.

Her kan Køge Station forbindes med Køge Nord Station og dermed den nye bane.

Netop pointen om spin off styrkes i de aktuelle planer om en forundersøgelse for en sporudvidelse mellem Køge Station og Køge Nord Station.

Ved et besøg i Køge umiddelbart efter indgåelsen af infrastrukturaftalen i slut-juni fremhævede transportminister Benny Engelbrecht (S) da også netop det, som Jes Møller nu henviser til; nemlig, at man med en relativt beskeden investering kan sikre markant bedre togdrift på strækningen. Ministeren nævnte dengang over for Sjællandske Medier, at det giver »en kæmpe stor samfundsøkonomisk gevinst«.

Flaksehalsproblematik Ikke alt er dog lutter positivt, mener pendlertalsmand på Lille Syd-banen, Bo C. Christiansen, som modtog infrastrukturaftalen med afdæmpet begejstring.

- Helt lavpraktisk holder lokaltogene på værksted i Hårlev. Og når det ikke fungerer, så mangler vi dem mellem Roskilde og Køge. Hvis man ikke havde reddet Østbanen (i infrastrukturaftalen, red.), ville det give en markant dårligere drift mellem Roskilde og Køge

Pendlertalsmand på Lille Syd-banen, Bo C. Christiansen Det begrunder han med, at der foreløbig »blot« er tale om en forundersøgelse af dobbeltsporet mellem Køge Station og Køge Nord Station.

Initiativet ville kunne afhjælpe flaskehalsproblematikken i Køge, men først skal der afsættes trecifrede millionbeløb, slår Bo C. Christiansen fast.

Særligt hvad der skete med Østbanen, har Lille Syd-pendlernes opmærksomhed, tilføjer han.

- Hvis Østbanen ikke kører, kører Roskilde-Køge-banen heller ikke ordentligt, siger han og uddyber:

- Helt lavpraktisk holder lokaltogene på værksted i Hårlev. Og når det ikke fungerer, så mangler vi dem mellem Roskilde og Køge. Hvis man ikke havde reddet Østbanen (i infrastrukturaftalen, red.), ville det give en markant dårligere drift mellem Roskilde og Køge, siger han.

Behov for handling Bo C. Christiansen håber i det hele taget, at der tages grundigt hånd om flaskehalsproblematikken i Køge for at sikre fremtidens togdrift og realisere drømmene om 15 minutters drift mellem Roskilde, Køge og Næstved.

- Der er et stort behov for at gøre noget. Det kræver ikke den store analyse at komme frem til, at man ikke kan få mange tog igennem på det nuværende enkeltspor, siger pendlertalsmanden.

Og mens svarene vedrørende et eventuelt dobbeltspor stadig blæser i vinden og givetvis vil gøre det nogle år endnu, ligger én ting dog fast; Køges kobling til jernbanenettet har historisk set givet byen og området et særdeles gunstigt udgangspunkt for at præge byudviklingen i lige netop den retning, man har ønsket.

Og sådan skal det gerne fortsætte, er konklusionen lokalt, hvor håbet er, at en stærk jernbane kan styrke Køge-området yderligere.