Til maj håber Peter Aalbæk at have alt klar til en sommerlejr, hvor man kan prøve den økologiske livsstil af, før man måske tilslutter sig projektet helhjertet.

Sommerlejr i højskolens ånd

Køge - 02. april 2020

Hvis man har lyst til at prøve den økologiske livsstil af kan man måske snart tage på sommerlejr ved Lille Syd i Herfølge.

Om en måneds tid skulle der nemlig gerne være mulighed for at tage på sommerlejr lige op ad det økologiske samfund, der er ved at blive skabt omkring forsamlingshuset Lille Syd i Herfølge.

- Ideen er at invitere folk herned og bo i et telt, en skurvogn eller noget andet. Så har de en mulighed for at prøve det af, før de måske rykker teltpælene op på Østerbronx. Jeg kan forestille mig, at man i mange små hjem snakker om en anden slags liv. Her er muligheden for at teste sig selv af i sommerferien, siger Peter Aalbæk, der fortæller, at der vil være 100 procent fri leg på den sommerlejr på området, som der er lagt op til fra 1. maj - 1. oktober.

- Man kan lave noget sammen med de andre eller man kan lade være. Hele projektet er lagt op til, at fællesskabet også skal kunne rumme de sære, der bare har lyst til at bo i en øltønde. Det skal et stærkt fællesskab, jo også kunne acceptere, fortsætter han og drager en parallel til de tidligere landsbysamfund. Her var der måske en slags »landsbytosse«, som folk accepterede - og lige tjekkede op på, når han eller hun måske ikke havde vist sig længe.

Han fortæller videre, at det hele bygger på de »fænomenale tanker« fra slut 1800 tallets andels- og fagbevægelse.

- Vi tænker på, hvordan vi måske kan lave noget højskole ud af det med foredrag, små koncerter og visning af film. Vi er også inspireret at for eksempel den slags kibbutz, som man har haft i Israel gennem 100 år. Vi prøver at lære noget af historien, forklarer han og fortæller, at det også er meningen,d er skal skabes et kæmpe »drivhus«, som bliver rammen for madlavning, fællesspisning og ophold i regnvejrs dage.

Der er lagt op til, at man maksimalt kan blive på området tre måneder, så skal der gøres plads til andre. Der vil blive etableret toiletter og bad til brug for beboerne.