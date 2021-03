Sommerhussalg og vinlagersalg i skøn forening

To lokale virksomheder med rødder i lokalområdet i Køge og omegn holder åbent hus, hvor der vil være mulighed for at få en snak med ejendomsmæglerne fra RobinHus om salg og køb af sommerhus samtidig med, at Special Wine Company holder vinlagersalg med smagsprøver og gode tilbud.