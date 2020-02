Solouheld spærrede motorvejen

En 26-årig mand fra Sorø kolliderede mandag aften med autorværnet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, 900 meter nord for afkørsel 32.

Politiet fik meldingen om uheldet 21.18, og oprydningsarbejdet betød, at motorvejen var spærret i en halv times tid efter ulykken.

Charlotte Tornquist, presserådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der er tale om et solouheld.

- Manden kører i tredje vognbane, hvor bilen af ukendte årsager begynder at slingre, og han kolliderer med autorværnet i fjerde vognbane, siger hun.

- Manden er ikke blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven, da intet tyder på, at han har kørt for stærkt eller har overtrådt loven på anden vis.