Sognepræsten fylder rundt og fejrer jubilæum

Køge - 31. maj 2021 kl. 19:00 Af Mathias Klitgaard Selliah

Ølby: - Hvem har sladret?, udbryder sognepræst Ruth Boysen med både et suk og et grin i stemmen, da undertegnede ringer for at aftale et interview.

Ruth Boysen lægger ikke skjul på, at hun ikke er meget for den personlige opmærksomhed, for som hun ydmygt siger:

- Det er jo ikke mig, det skal handle om. Det er kirkens liv og vækst. Embedet er vigtigst.

Ikke desto mindre er det et par store dage, der skal markeres. Mandag d. 31. maj fylder hun 60 år og dagen efter d. 1. juni følger et 25-års jubilæum som sognepræst ved Højelse-Ølby og Lellinge Kirker.

- Jeg havde egentlig tænkt, at der nok ikke ville være nogen, som ville bemærke det. Jeg har jo været her længere end de fleste. Men selvfølgelig er der altid en, som prikker dig på skulderen, griner hun.

Ruth Boysen understreger, at hun sætter pris på de personer, som tænker på hende og på fællesskabet, der følger med kirken.

25 år med guds ord Når sognepræsten bliver spurgt til, hvad der er sket i de mange år, er det særligt forandringen af Ølby Kirkes omgivelser, som hun hæfter sig ved.

For 25 år siden lå der intet plejehjem nær kirken, men det gjorde en græsmark, fortæller hun. Desuden er der også kommet en ny skole og ungdomsboliger til. Faktisk var selve kirken der heller ikke i sommeren 1996. Den var nemlig ved at blive bygget.

- Jeg prøveprædikede i en vandrekirke, der var en træbarak, som man lejede af Kirkefondet for 1 kr. om året. Egeføj voksede ind ad sprækkerne og op ad væggene. Men det betyder også, at jeg har været med til en kirkeindvielse. Det er jo ikke alle, som får lov til det, siger hun.

Ølby Kirke blev først færdigbygget i 1997, hvor hun kunne indtage sin nye arbejdsplads. I det hele taget har Ruth Boysen svært ved at forstå, at der er gået 25 år siden, at hun første gang trådte ind i træbarakken.

- Et eller andet sted er det mærkeligt. Årene triller afsted med en. Jeg forstår nok ikke helt, at jeg har været her i 25 år, men når jeg tænker tilbage, er der også sket mange ting.

Kirken i 2021 I løbet af de 25 år har befolkningens brug af kirken også ændret sig. Medlemstallet af folkekirken er faldet en smule år for år, men Ruth Boysen insisterer på, at kirken stadig har en vigtig plads i det danske samfund. Derfor har kirken også ændret sig i de seneste årtier.

- Der er ikke noget, som står stille. Der er en konstant bevægelse også for kirken. Vi forsøger os med nye tiltag og nogle går godt og andre mindre godt. Vi forsøger at bygge menighed, fordi vi gerne vil have, at folk kommer og bruger huset, fortæller hun og uddyber:

- Vi har ca. 100 børnefamilier, som vi skriver til på Facebook, der kommer til Gud og Spaghetti-arrangementer. Vi har små babyer til baby-salmesang, vi har junior konfirmander med mere. Der er kommet flere tiltag til i forhold til for 25 år siden. Ganske enkelt. Når man gerne vil rumme mange aldersgruppe, må du række ud til dem.

Hun tilføjer, at kirken i dag for eksempel også rummer koncerter og udflugter, selvom det ligger et stykke fra, hvad kirken var tidligere.

- Grundtvig ville jo rotere i graven, hvis han blev bedt om det samme som vi præster i dag. Men verden står jo ikke stille.

Selvom kirkerne, for at sige det mildt, ikke er fulde hver søndag, mærker hun, at der i dagens travle samfund stadig er brug for kirkerummet.

- Jeg synes stadig, jeg oplever, at folk har brug for kirken. Folk kommer, når de er glade, men også når det brænder på. I dag er der så mange krav og så meget, at du skal. Her er kirken et frirum. Du kan komme og sætte dig og bare være uden, at der bliver krævet noget af dig.

Hun er dog heller ikke bleg for at tale om de udfordringer, som kirken står over for i Danmark.

- Dåbstallet går ned. Det er ikke længere en selvfølge, at forældre kommer med deres barn til dåb. Her er vi udfordret. Hvordan vi lige løser det, har jeg ikke en hurtig løsning på. Det er selvfølgelig noget, som vi skal tale om fremadrettet. Og selvfølgelig kunne jeg godt tænke mig, at der sad flere i kirken om søndagen. Det skal jeg da ærligt indrømme.

Ingen udløbsdato Alderen siger 60 og jubilæet 25, men Ruth Boysen har ikke planlagt, hvornår posten som sognepræst udløber.

- Jeg synes ikke, at man skal sætte tid på sig selv. Man kan jo heller ikke få en dato for, hvor længe man får lov at leve. På den måde har jeg stor ydmyghed til livet. Hvis jeg om fem år får en følelse af, at nu gider jeg ikke mere, så tager jeg den derfra.

Ruth Boysens jubilæum bliver markeret af menighedsrådet ved en jubilæumsgudstjeneste kl. 10:30 d. 13. juni i Ølby Kirke, hvor menighedsrådet herefter er vært ved en coronavenlig reception.