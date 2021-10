Se billedserie Det var en oplevelse for livet, som sognepræst i Køge Kirke, Charlotte Dybdahl Winther, hen over sommeren fik sig på en øde ø i Panama. Hendes vandrestav snittede hun desuden dagene ind i. Foto: Karin Fallah Foto: Karin Fallah

Sognepræst på øde ø: Man skal turde at begå fejl

Køge - 21. oktober 2021 kl. 16:39 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Det gik relativt hurtigt op for Charlotte Dybdahl Winther, at hun nok havde været for optimistisk.

At hendes forestillinger om, at opholdet på en øde ø skulle give plads til ro, fordybelse og store tanker om livet og tilværelsen nok nærmede sig det naive.

For væsentligt mere jordnære behov som at skaffe mad, ly og et sted at sove var markant mere presserende, fortæller sognepræsten, som i sommer tog hemmelig orlov fra sit hverv i Køge Kirke.

Og nu kan hun endelig fortælle hvorfor; Charlotte Dybdahl Winther deltog således i DR1-programmet "Øen," der handler om 14 almindelige danskeres månedslange ophold på en øde ø i Panama.

- Jeg så den første sæson af Øen for to år siden og fik en mavefornemmelse, der fortalte mig, at jeg ville fortryde det, hvis ikke jeg prøvede at melde mig til det, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde et ønske om at prøve noget helt andet; nu har jeg været sognepræst i Køge Kirke i 11 år, har stiftet familie og gjort mange ting, som mange andre gør. Så det handlede nok lidt om at bryde ud af vanerne og komme på dybt vand. Og så tiltalte det mig også, at der ikke var nogen, der skulle stemmes hjem eller lignende. Man blev taget væk fra alt det, man kender, sammen med en masse folk, man ikke kender kender. På en øde ø ved Panama. Og så skal man ellers prøve at få det til at fungere på et sted, hvor intet er, som det, man er vant til. Hvor naturens kræfter virkelig spiller ind, siger hun.

Konflikthåndteringen Og modsat andre reality-lignende tv-formater handlede Øen ikke om intrigerne, om at stemme andre hjem eller andre saftige sager, fortæller Charlotte Dybdahl Winther.

Men det betyder ikke, at der ikke var uoverensstemmelser.

- Der opstod da konflikter, og alle skulle bidrage med det, de kunne. Konflikthåndtering var nok min styrke i det. Jeg ved ikke, om vi løste det fornuftigt, men vi løste det da, siger hun grinende og fortsætter:

- På mange måder var vi helt på bar bund, og der var ikke nogen survivaltyper med. Det var fremmed territorium, hvor man kommer til at begå en masse fejl, og det er jo aldrig rart. Men det sker. Man er vant til at have styr på det hele, men vi var helt overgivet til naturen, og man indser hurtigt, hvor lille man er i forhold til den store natur. Så det handlede om at lave ild, skaffe mad og et sted at sove, siger hun.

Og derfor var der ikke i det forventede omfang overskud til at tænke så mange dybe tanker om livet, fortæller hun grinende.

- Jeg havde en ide om, at der ville blive god plads til det, men nej; det var ikke her, at alle de store åbenbaringer kom, siger Charlotte Dybdahl Winther leende.

- Når man først er rigtig sulten og ikke har fået mad i mange dage, holder hjernen op med at fungere. Man bliver så afkræftet, at der ikke er overskud. Det var ret vildt at opleve. Og jeg erfarede også, at livet ikke bliver mere autentisk at være på en øde ø. Livet leves jo herhjemme i hverdagen, siger hun.

Først ved at lande nu I flere måneder, mens premieren nærmede sig, har sognepræsten måttet holde det hemmeligt for sine omgivelser, hvor hun egentlig befandt sig i de seks uger hen over sommeren, da hun var væk fra familien.

Og alle oplevelserne er nok først ved at bundfælde sig nu. Charlotte Dybdahl Winther kunne hverken tage billeder fra øen eller på nogen anden måde dele sine oplevelser med andre før i disse dage.

- På den måde har det nok føltes lidt som en drøm. Det er først nu, at jeg kan vise folk, hvad det var, vi lavede siger Charlotte Dybdahl Winther.

Erfaringer og refleksioner fra oplevelsen har hun dog rigeligt af.

- Jeg troede nok, at jeg var mere sej, end jeg egentlig er. Man bliver meget hurtigt presset, når man ikke har nogen erfaring i, hvad man skal gøre. Herhjemme ved jeg det jo godt, men det var ubarmhjertigt derude i den vilde natur. Når jeg går en tur i skoven, er der jo en sti. Derude var der bare jungle, siger hun.

Er dette med at miste kontrollen og kaste sig ud i det ukendte noget, som du vil anbefale andre at gøre?

- Ja, det vil jeg da helt klart, svarer hun og fortsætter:

- Det har gjort en stor forskel for mig, og det behøver måske ikke at være at flytte ud på en øde ø. Det kan også handle om at prøve en ny hobby, at vove lidt, at ændre perspektiv på noget eller at snakke med nogle nye mennesker. Jeg tror, at det er godt, at man af og til bliver rusket lidt i. At man oftere tør at begå fejl og træde ud i det dybe vand, hvor man ikke er helt sikker på, hvad der sker. Og så tænker jeg da, at jeg nu i højere grad lever op til nogle af de ting, jeg selv har prædiket om i kirken. Jeg holdt eksempelvis en juleprædiken engang om at det at turde at begå fejl, men jeg har måske ikke selv levet helt op til det før nu, griner Charlotte Dybdahl Winther, hvis oplevelser på den øde ø i Panama nu kan følges i i alt otte afsnit på DR1.

Sæsonpremieren torsdag aften klokken 20.00.