Sognepræst frygter det bliver en sorgfyldt jul for mange

Køge - 03. december 2020

De mange nedlukkede fællesskaber kan gøre julen til en ekstra svær tid for dem, der i forvejen sidder alene.

- En af vores salmedigtere bruger jo faktisk begrebet »julesorg«, og det kan jeg godt frygte, bliver en trist virkelighed for rigtig mange borgere i år.

Sådan sagde sognepræst ved Køge Kirke Louise Dixen Hansen, da der tirsdag eftermiddag var arrangeret en lille drop-in debat på Køge Bibliotek.

Hun henviste til, at rigtigt mange borgere uden familie og vennekreds normalt bliver »reddet« af et eller flere af de mange frivillige fællesskaber, der inviterer til samvær i julen, men at det ikke bliver tilfældet i år på grund af corona-restriktionerne.

- Vi gør, hvad vi kan i kirken, men det kommer slet ikke til at være nok i år, sagde hun.

Fint med gaver Sammen med bibliotekar Kim Josefsen bød hun på kaffe, juleslik og altså en debat, der var lagt op til at handle om »Julen, Jesus og gaveræset«, men det var kun en lille håndfuld deltagere, der var mødt op.

De to arrangører lagde ud med at vise en lille video, hvor hele fortællingen omkring Jesu fødsel med hyrderne og de tre vise mænd foregik i et moderne hjem, og hvor Jesus-barnet var »byttet ud« med en taske af det meget dyre og eftertragtede mærke »Mulberry«.

Den lille films morale var »Det er jul - hvem tilbeder du?«.

- Jeg har intet imod gaver i julen - Jesus fik jo også selv gaver af de vide mænd, der kom med det ypperste, de kunne finde, sagde Louise Dixen Hansen.

- Og der er noget rigtigt fedt ved det at give.

- Vi kender det jo fra os selv, at vi kan blive så glade, at vi bare er nødt til at give det dyrebareste, vi har, sagde hun.

- Men selvfølgelig kan det sagtens tage overhånd.

Vi er ikke kun kristne juleaften

Sognepræsten understregede i den forbindelse, at hun ikke køber præmissen om, at vi glemmer det kristne budskab i julen, og at det hele kun handler om gaverne.

- Vi har jo aldrig været »gode« til at gå regelmæssigt i kirke i Danmark, men jeg tror simpelt hen ikke på, at vi kun er kristne juleaften, som nogle hævder.

- Det er en fin tradition for rigtig mange at gå i kirke juleaften, og det handler for mig lige så meget om at lade sig fortrylle - igen, sagde Louise Dixen Hansen.

- Når vi i juletiden tænder lys, bager eller hylder fællesskabet ved en julefrokost, udspringer det jo alt sammen af den kristne tro.

Kan vi spise Jesus-slik? Kim Josefsen tog derefter et stykke juleslik, formet som en julemand og tog en bid.

- Kunne man forestille sig, at vi i stedet tog en bid af et stykke Jesus-slik, vi spiser jo hans legeme, når vi er til nadver i kirken, spurgte han.

Det mente præsten bestemt ikke, men omvendt erkendte hun også, at vi danskere er meget blufærdige omkring vores tro.

- I Rom er det for eksempel helt normalt med Jesus-slik og den slags, men de har også et helt andet forhold til religionen - det er ikke en naturlig del af vores hverdag herhjemme, mente hun.

- Til gengæld oplever vi en klar sidegevinst ved julen, fordi vi ofte her er mere parate og villige til at hjælpe og støtte dem, der har brug for det.

En tid til håb og tro Det førte så til den førnævnte snak om den kommende juletid og de mange ting, som coronaen kommer til at ændre på i år.

- Vi oplever jo i kirkerne en markant øget efterspørgsel og tilstrømning, da vi fik lov til at åbne igen efter nedlukningen i foråret, sagde Louise Dixen Hansen.

- Og det er vigtigt, at vi tager os tid til både at tro og håbe i en svær tid.

- Det er netop til det, de fire adventsuger er tænkt forklarede hun.

- Adventstiden er en »ventetid«, hvor vi venter på Jesusbarnets fødsel, og det giver os en tid til at turde tro og håbe - hvilket helt sikkert for mange er ekstra vigtigt i år.