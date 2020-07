Se billedserie Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther tog utraditionelle metoder i brug, så den afdøde Køge-borger ikke blev stedt til hvile helt alene. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Sognepræst: - Ingen fortjener at tage afsked med livet alene

Køge - 16. juli 2020 kl. 18:35 Af Lars Andersen

Kisten er den billigste model af ubehandlet træ, og den er helt uden udsmykninger på nær den lille buket, der ligger på låget.

Vi står i Køge Kapel, hvor en borger uden pårørende skal bisættes.

- Det er det, vi kalder for en »kommunal sag«, forklarer Jack Petersen, der er gartnerformand ved Køge Kirke og sammen med sine medarbejdere har ansvaret for alt det praktiske, når der foregår kirkelige handlinger i Køge Kapel.

- Når det som her er en person uden pårørende, som skal bisættes, så er det kommunen, der står for alle udgifter til kiste, bedemand og så videre, og derfor er det den billigste model.

Alle liv er vigtige

For sognepræst Charlotte Dybdahl Winther er det altid en trist oplevelse, når der ved en bisættelse kun er hende, bedemanden og personalet til stede, så denne gang har hun gjort noget usædvanligt.

- Jeg har prøvet det flere gang at stå stort set alene med afdøde, og jeg mener jo, at alle liv er lige vigtige, og at alle fortjener at komme herfra på en værdig måde, forklarer hun.

- Så derfor skrev jeg et opslag på Facebook.

I opslaget stod der: »På tirsdag kl. 12.30 skal jeg bisætte en mand fra Køge Kapel, som ikke havde nogen pårørende. Hvis du har 15 minutter i overskud på tirsdag og hvis du har lyst til at være med til at sende et menneske herfra på en værdig måde, så vil jeg gerne invitere dig med til denne bisættelse.«

- Det var da lidt grænseoverskridende, men jeg har set andre præster gøre det, og så gav jeg det en chance, siger Charlotte Dybdahl Winther.

Stor opbakning

Og hendes opslag ramte helt klart en nerve hos borgerne i Køge.

- Det var bare så dejligt og livsbekræftende, for allerede samme aften have jeg fået tilsagn fra langt flere end de 12, vi på grund af corona må nøjes med at være i kapellet, siger hun.

Mens klokken nærmer sig 12.30 begynder deltagerne at ankomme.

Flere af dem har taget fine buketter med, som Jack Petersen får arrangeret ved kisten, og sognepræsten byder hver enkelt velkommen med et stort »Tak fordi du ville komme«

- Det kunne vi slet ikke lade være med, siger Pernille Lynge Møller, der havde taget sin mand med.

- Vi er i sin tid blevet viet af Charlotte, så hun er lidt »vores« præst, og da jeg så hendes opslag, kunne jeg bare mærke, at det var jeg nødt til at være med til.

- Og ingen fortjener at forlade Jorden helt alene. Vi er jo skabt sociale, fortsætter hun.

- Så jeg synes, det her er en smuk og fredfyldt måde, hvor vi kan være med til at sende et andet menneske ud på den sidste rejse.

Stor værdighed

Inden selve bisættelsen gik i gang, mødte der en enkelt op, der rent faktisk havde kendt afdøde, og det var med til at gøre oplevelsen endnu bedre for især Charlotte Dybdahl Winther.

- Jeg er rigtig glad for, at der også kom en bekendt for at deltage i bisættelsen, som jeg synes, blev både smuk og værdig, sagde hun efterfølgende.

- Og det er vigtigt, at vi som folkekirke insisterer på, at folk skal ordentligt herfra, for alle liv tæller og fortjener en ordentlig afslutning.

- Jeg ved godt, at vi under alle omstændigheder læser evangeliet, synger salmer og har jordpåkastelse, også selvom der ikke er nogen deltagere - men det betyder alligevel »noget«, slog sognepræsten fast.

- Og selvom det der »noget« kan være svært at definere, så er det jo derfor, vi gør det.

Det gode findes

Efter bisættelsen har Charlotte Dybdahl Winther lagt følgende op på Facebook:

»Hvis nogen skulle være i tvivl, så vil jeg gerne bekræfte, at det gode findes i denne verden.

I dag afholdt jeg bisættelse for et menneske, som ikke havde nogen pårørende, alligevel var der fyldt på alle stolene i kapellet. Dem som kom, kendte ikke den afdøde, men det var vigtigt for dem alle at være til stede alligevel. Vigtigt at give en værdig afsked. Det er ikke til at sætte ord på sådan en oplevelse, men jeg vil gerne sige tak til alle der kom og tak til alle, som gav deres tilkendegivelse, men som der desværre ikke var plads til. TAK.«