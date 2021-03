Søger talenter til fodbold-trials

Drømmer du om at blive professionel fodboldspiller? Og er du og din familie klar til at investere tid og kræfter i at blive blandt de dygtigste spillere i norden i din årgang?

»Inspireret af de største klubber i Europa har vi i RB Køge valgt at afholde TopTalent Trials i april og maj måned. Med målet om at finde frem til de potentielt dygtigste spillere i regionen, der alle drømmer om at være en del af RB Køges U8-U11 TopTalent hold og med ambitionen om at blive blandt Nordens dygtigste fodboldspillere,« skriver man.