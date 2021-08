Socialt projekt åbner medet års forsinkelse

- Gennem Fælles Fremtid giver vi en lille håndsrækning, der kan betyde en hel masse for den, der har brug for hjælp. Borgerne i Ellemarken kan og vil en masse. Men ikke alle har et netværk at trække på, når man skal søge fritidsjob, eller måske er man udfordret på sproget, når man sende en jobansøgning og så er der hjælp at hente. Det giver rigtig god mening, at hjælpen er lige uden for borgernes dør. Det tror jeg er med til at give det sidste skub for mange. Jeg er spændt på at se, hvordan tilbuddet bliver brugt. Sker det med den samme ildhu, som Ellemarkens unge allerede har lagt i at udsmykke pavillonen og bygge terrassen her, så kan det kun blive godt, siger borgmester Marie Stærke (S).